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وزير الخارجية الأدرنى وصائب عريقات يبحثان جائحة فيروس كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:29 م
وزير الخارجية الأدرنى وصائب عريقات يبحثان جائحة فيروس كورونا وزير الخارجية الأدرنى أيمن الصفدى
كتب مصطفى عنبر

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأدرنى أيمن الصفدى، مع أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، اليوم، التعاون بين المملكة ودولة فلسطين في مواجهة جائحة كورونا تنفيذًا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبداالله الثاني والرئيس محمود عباس.

 

واستعرض الصفدي وعريقات خلال اتصال هاتفي-وفقا لصحيفة الرأي الأردنية- جهود حشد الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) لتمكينها من استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين في هذه الظروف الصعبة التي فرضت تحديات إضافية على الوكالة التى تواجه أزمة مالية ضاغطة.

 

ووضع الصفدي عريقات في صورة الجهود التي تقوم بها المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير ما تحتاجه الوكالة من دعم لسد الفجوة في موازنتها ولتلبية ندائها توفير 14 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا.

 

وحذرا الجانبان من التبعات الخطيرة لعدم توفير الدعم الذي تحتاجه الوكالة لمواجهة جائحة كورونا، خصوصا ان التمويل المتوفر حاليا لن يغطى الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية العادية لما بعد نهاية الشهر القادم.

 

وأكد الصفدي وعريقات استمرار تنسيق العمل في هذا المجال وفي جهود مواجهة أي إجراءات إسرائيلية تهدد فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 

وحذرا الصفدي وعريقات من خطورة مثل هذه الخطوات الاسرائيلية وطالبا المجتمع الدولي التحرك لمنع إسرائيل من اتخاذ قرار بضم المستوطنات ووادي الأردن في فلسطين المحتلة، حماية للقانون الدولي الذي ستشكل هذه الخطوات أن اتخذت خرقا فاضحا له وتقويضا لكل جهود تحقيق السلام الشامل الذي تقبله الشعوب.

 

 


الأردن

فلسطين

صائب عريقات

فيروس كورونا

كورونا

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