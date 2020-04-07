وزير البيئة البريطانى يعزل نفسه بعد ظهور أعراض كورونا على أحد أقاربه

قام وزير البيئة البريطانى مايكل جوف بعزل نفسه وذلك بعد أن ظهرت أعراض لإصابة أحد أقاربه بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يعتزم العمل من منزله.
وقال جوف - في بيان نشره اليوم الثلاثاء على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونشرته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية- "وفقا للإرشادات فإنني سأقوم بعزل نفسي في المنزل بعد أن بدأت علامات فيروس كورونا في الظهور على أحد أعضاء عائلتي بشكل طفيف يوم الأحد الماضي.".
وأضاف: "لم تظهر علي أي من الأعراض لكني سأعمل كالمعتاد ولكن من المنزل."
وكان جوف قد أجرى العديد من اللقاءات التليفزيونية اليوم نيابة عن الحكومة للرد على أسئلة حول حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا.
وزير البيئة البريطانى يعزل نفسه بعد ظهور أعراض كورونا على أحد أقاربهالثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:03 م
وزير البيئة البريطانى مايكل جوف
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قام وزير البيئة البريطانى مايكل جوف بعزل نفسه وذلك بعد أن ظهرت أعراض لإصابة أحد أقاربه بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يعتزم العمل من منزله.
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