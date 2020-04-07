اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة: قرارات قيادتنا حكيمة مبنية على أسس ومبادئ حماية لينا ولأولادنا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:07 م
وزيرة الهجرة: قرارات قيادتنا حكيمة مبنية على أسس ومبادئ حماية لينا ولأولادنا السفيرة نبيلة مكرم
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قيادة حكيمة، وكل القرارات والإجراءات الاحترازية تكون مبنية على أسس ومبادئ حماية لينا ولأولادنا فى الخارج والداخل.

 

وكتبت السفيرة نبيلة، عبر حسابها على انستجرام: "قيادتنا قيادة حكيمة وكل القرارات والإجراءات الاحترازية بتبقى مبنية على أسس ومبادئ حماية لينا ولأولادنا فى الخارج والداخل، ومع الاحترام والالتزام الكامل لكل القرارات، تظهر إنسانيتنا ومحبتنا لبلدنا ومجدعتنا مع بعض فى الخارج".

 

وأوضحت وزيرة الهجرة: "فى مبادرة (خلينا سند لبعض) وتلاقى بقى رجالة وستات وأبناء جيل تانى وتالت بيساعدوا المصريين العالقين فى كل أنحاء العالم لغاية لما الدنيا تتحسن والظروف تجمعهم تانى بأسرهم فى مصر، ظروف استثنائية وصعبة على الجميع بس الحقيقة بتورى وطنية وانتماء وإنسانية الشعب المصرى فى أى مكان فى العالم".

 

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم، قائلة: "خليك معين للى مالوش معين، وأدى أمل للى مالوش أمل، وربنا شايف وشاهد".

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، عدد من الرسائل للشعب المصرى، منها:  

 

1- واجهنا كثيرا من الصعاب ومنها الإرهاب وتجاوزنا كل التحديات.

2- بتعاوننا جميعاً سنعبر تحدى كورونا وننجح فى تجاوز آثاره.

3- عليكم بالالتزام.. عاوزين نحتفل بأن مصر ليس بها إصابات أو فيات بسبب كورونا.

4- تقديم يد العون للدول رسالة تضامن من مصر حتى لو دعم رمزى.

5- 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح تابعة للقوات المسلحة وكل مستشفى بها 200 سرير، فى إطار مواجهة فيروس كورونا.

6 -بطمن المصريين مصر قوية.. ومستعدون لكافة السيناريوهات.

7 -لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين بالشوارع.

8 -توفير قرض مساند للطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين.

9 -ننسق مع أصحاب المصانع للتعقيم والتطهير لضمان سلامة المواطنين.

10 -تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

11 -تخصيص 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى و100 ألف وحدة للمناطق الخطرة.

12 -تخصيص منحة 500 جنية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر.

 


السيسى

السفيرة نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة

الرئيس السيسى

السيسي

كورونا

القيادة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:08 م

إنفوجراف.. رسائل السيسي للمواطنين عن كورونا: مصر قوية ومستعدون لكل السيناريوهات

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:45 م

السيسي يطمئن المصريين في أزمة كورونا: القوات المسلحة درع مصر وسندها وفى خدمة شعبها.. أشكر القطاع الخاص وأطالبه بالحفاظ على العمالة.. الرئيس: كل السلع متوفرة والحد الأدنى للاحتياطى الاستراتيجى لا يقل عن 3 أشهر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:16 م

قرارات حاسمة للرئيس لمواجهة أزمة كورونا.. السيسي: تأجيل الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر.. توفير قرض مساند للطيران المدنى بفترة سماح عامين.. منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة 90 يوما

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:00 م

الرئيس السيسى: "عاوزين نحتفل بأن مصر ليس بها اصابات أو فيات بسبب كورونا"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة