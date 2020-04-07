وزيرة الهجرة: قرارات قيادتنا حكيمة مبنية على أسس ومبادئ حماية لينا ولأولادنا

كتب محمد تهامى زكى

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قيادة حكيمة، وكل القرارات والإجراءات الاحترازية تكون مبنية على أسس ومبادئ حماية لينا ولأولادنا فى الخارج والداخل.

وكتبت السفيرة نبيلة، عبر حسابها على انستجرام: "قيادتنا قيادة حكيمة وكل القرارات والإجراءات الاحترازية بتبقى مبنية على أسس ومبادئ حماية لينا ولأولادنا فى الخارج والداخل، ومع الاحترام والالتزام الكامل لكل القرارات، تظهر إنسانيتنا ومحبتنا لبلدنا ومجدعتنا مع بعض فى الخارج".

وأوضحت وزيرة الهجرة: "فى مبادرة (خلينا سند لبعض) وتلاقى بقى رجالة وستات وأبناء جيل تانى وتالت بيساعدوا المصريين العالقين فى كل أنحاء العالم لغاية لما الدنيا تتحسن والظروف تجمعهم تانى بأسرهم فى مصر، ظروف استثنائية وصعبة على الجميع بس الحقيقة بتورى وطنية وانتماء وإنسانية الشعب المصرى فى أى مكان فى العالم".

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم، قائلة: "خليك معين للى مالوش معين، وأدى أمل للى مالوش أمل، وربنا شايف وشاهد".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، عدد من الرسائل للشعب المصرى، منها:

1- واجهنا كثيرا من الصعاب ومنها الإرهاب وتجاوزنا كل التحديات.

2- بتعاوننا جميعاً سنعبر تحدى كورونا وننجح فى تجاوز آثاره.

3- عليكم بالالتزام.. عاوزين نحتفل بأن مصر ليس بها إصابات أو فيات بسبب كورونا.

4- تقديم يد العون للدول رسالة تضامن من مصر حتى لو دعم رمزى.

5- 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح تابعة للقوات المسلحة وكل مستشفى بها 200 سرير، فى إطار مواجهة فيروس كورونا.

6 -بطمن المصريين مصر قوية.. ومستعدون لكافة السيناريوهات.

7 -لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين بالشوارع.

8 -توفير قرض مساند للطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين.

9 -ننسق مع أصحاب المصانع للتعقيم والتطهير لضمان سلامة المواطنين.

10 -تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

11 -تخصيص 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى و100 ألف وحدة للمناطق الخطرة.

12 -تخصيص منحة 500 جنية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر.