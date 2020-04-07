اليوم السابع
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هارى وميجان يؤسسان "أرتشويل" الخيرية فى أمريكا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:03 م
هارى وميجان يؤسسان "أرتشويل" الخيرية فى أمريكا هارى وميجان
وكالات

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يخطط الأمير هارى، وزوجته ميجن ماركل، لإطلاق منظمة خيرية تعنى بحالات عدة، أطلقا عليها اسم "أرتشويل"، على ما ذكرت تقارير صحافية، الثلاثاء.

ووفقا لما نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية، قال دوق ودوقة ساسكس، اللذان تخليا عن دورهما في العائلة الملكية البريطانية، لصحيفة "ديلي تلغراف": إنهما سيجعلان مقر الجمعية في الولايات المتحدة إلى حيث انتقلا للإقامة.

وستشمل المنظمة، التى لا تستهدف الربح، مجموعات للدعم النفسى والتعليم متعدد الوسائط وموقع للرفاه، فضلاً عن أمور أخرى.

وأوضح الزوجان، أنهما يريدان القيام بشىء له معنى بشىء له أهمية.

وأوضحت الصحيفة، أنهما تقدما بالوثائق الضرورية لتأسيس الجمعية فى الولايات المتحدة، نهاية الشهر الماضي.

وقررا إرجاء الكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالمنظمة بسبب جائحة (كوفيد-19)، وسيقومان بإعلان بهذا الشأن عندما يصبح الوقت مناسباً.

وأضافت الصحيفة، أن نشاط المنظمة، سيشمل مجموعة واسعة وطموحة من المشاريع، وستحمل اسم "أرتشويل"، وستحل مكان تسمية "رويال ساسكس".

وكان الزوجان وافقا على التخلي عن لقب السمو الملكى في إطار شروط انسحابهما من العائلة الملكية البريطانية.

وانتقل الزوجان للإقامة فى كاليفورنيا، الشهر الماضي، على ما ذكرت معلومات صحافية بعدما أقاما لفترة في كندا.  


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