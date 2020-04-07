نيويورك تتجاوز إيطاليا فى عدد حالات الإصابة بكورونا

رويترز

تجاوزت ولاية نيويورك إيطاليا اليوم الثلاثاء فى إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتأتى فى المرتبة الثانية بعد إسبانيا وفقا لحسابات رويترز.

وسجلت ولاية نيويورك 138836 حالة إصابة بالمقارنة مع 135586 حالة فى إيطاليا. وسجلت إسبانيا أكبر عدد من الإصابات وبلغ 140510 حالات. وبلغ إجمالى عدد الحالات فى الولايات المتحدة 380 ألف والوفيات 11800.

واستعدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع لما وصفه أحد المسؤولين بأنه "أسبوع ذروة الوفيات" بسبب فيروس كورونا.

وسجلت نيويورك أعلى عدد وفيات يومي وبلغ 731 وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5489 في الولاية.