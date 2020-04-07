اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تتجاوز إيطاليا فى عدد حالات الإصابة بكورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:44 م
نيويورك تتجاوز إيطاليا فى عدد حالات الإصابة بكورونا نيويورك
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجاوزت ولاية نيويورك إيطاليا اليوم الثلاثاء فى إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتأتى فى المرتبة الثانية بعد إسبانيا وفقا لحسابات رويترز.

وسجلت ولاية نيويورك 138836 حالة إصابة بالمقارنة مع 135586 حالة فى إيطاليا. وسجلت إسبانيا أكبر عدد من الإصابات وبلغ 140510 حالات. وبلغ إجمالى عدد الحالات فى الولايات المتحدة 380 ألف والوفيات 11800.

واستعدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع لما وصفه أحد المسؤولين بأنه "أسبوع ذروة الوفيات" بسبب فيروس كورونا.

وسجلت نيويورك أعلى عدد وفيات يومي وبلغ 731 وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5489 في الولاية.

 

نيويورك

إيطاليا

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة