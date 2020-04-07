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من داخل الورش.. شاهد مراحل تصنيع الكمامات بجامعة بنها

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:09 م
من داخل الورش.. شاهد مراحل تصنيع الكمامات بجامعة بنها تصنيع الكمامات بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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دشنت جامعة بنها  مبادرة تصنيع الكمامات كخطوة منها للمشاركة فى الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والعمل على توفير الكمامات أمام المواطنين مرتادى الجامعة ومستشفياتها الجامعية لوقايتهم من هذا الفيروس وتخفيف عبء الحصول على تلك الكمامات.

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وفى هذا السياق أعلنت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع، تدشين مبادرة إنتاج الكمامات بورش داخل كلية التربية النوعية بالجامعة، والتى تستهدف إنتاج 50 ألف كمامة، بمعدل إنتاج يومى 2000 كمامة، يتم توزيعها على رواد المستشفيات الجامعية ببنها، إلى جانب توزيعها على رواد جامعة بنها والمواطنين، لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد، وكخطوة إيجابية من الجامعة للمشاركة فى الإجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من هذا الفيروس.

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وأضافت نائب رئيس جامعة بنها لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة دشنت المبادرة من خلال تنظيم ورشة إنتاج للكمامات داخل كلية التربية النوعية ببنها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة وسائل السلامة والوقاية للعاملين بالورشة من خلال إجراء التعقيم الدورى للورشة، إلى جانب تعقيم العاملين للخروج بمنتج آمن للموطنين، موضحة أنه تم توفير كافة الإمكانيات للتسهيل لإنتاج الكمامات والتعاقد لتوفير المواد والمستلزمات الخاصة بالإنتاج.

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