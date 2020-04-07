ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين فى مجال الصحة

بعثت الملكة اليزابيث الثانية برسالة تنطوي على "تقدير دائم وأمنيات طيبة" للعاملين في المجال الصحي في أنحاء العالم بمناسبة يوم الصحة العالمي.

وقالت الملكة "أود أن أشكر جميع العاملين في مهنة الرعاية الصحية لالتزامكم واجتهادكم الذي ينم عن إنكار للذات حيث تقومون بأدوار مهمة للغاية لحماية وتحسين الصحة ورعاية الناس".

وأضافت "نبعث أنا وعائلتي تقديرنا الدائم وأمنياتنا الطيبة".

وكانت قد وجهت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، خطابًا إلى شعبها لمطالبتهم بالانضباط خلال الفترة التى تواجه البلاد فيها وباء كورونا.

وقالت إليزابيث الثانية، إن ما حدث اليوم يذكرنى بأول تسجيل أجريته عام 1940عندما تحدثت مع أختى، فنحن كأطفال آنذاك كنا نتحدث من منازلنا وكنا نؤخذ لأماكن مخصصة للسلامة.. اليوم نشعر بحس من العزلة، ولكن كما هو الحال، ندرك أن ذا هو الامر الصحيح الذى نقوم به.