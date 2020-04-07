مكافأة شهرين للعاملين بشركة مياه الشرقية لتخفيف العبء المادى عليهم

الشرقية - إيمان مهنى

وافق اللواء شريف فارس رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب بالشرقية،على صرف شهرين مـن مكافأة تقييم الآداء لجميع العاملين بالشركة بناءً على أساسى المرتب فى 30 يونيو 2015 طبقاً لقرار الجمعية العمومية .

وقال اللواء شريف فارس،فى بيان له،أن المكافأة لمراعاة للظروف الحالية ومساهمة فى تخفيف العبء المادى عليهم،وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتواصل الشركة،حملاتها اليومية،لتطهير وتعقيم الشوارع خلال ساعات الحظر، أخرهم أمس ، حيت شنت حملاتها فى تعقيم للشوارع الرئيسية بمدينة منيا القمح بعد الانتهاء من تطهير شوارع مدينة بلبيس ضد فيروس كورونا المستجد .

وتجرى عملية التعقيم من خلال فريق شركة المياه بفرع الشركة وسيارات الشركة، ويقوم بتنفيذ العملية وفقًا لمعايير طبية دقيقة، مستخدمًا مواد خاصة لقتل الفيروسات، الهدف منها المساهمة فى منع تفشى مرض الكورونا، وتوفير أكبر قدر من الحماية الصحية للمواطنين وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة .

يشار أن محافظة الشرقية شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة،فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.