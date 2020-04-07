مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالشرقية: تعقيم المستشفي مرتين يوميا لموجهة كورونا

الشرقية – فتحية الديب

قال الدكتور "عبد الكريم العراقي" مدير مستشفي الأحرار التعليمي، إن المستشفي حرصت منذ بداية أزمة كورونا،علي إتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية، لمواجهة الفيروس، وتم توفير المستهلاكات الطبيبة المطلوبة من كمامات وجوانيتات وكحول، فضلا عن تعقيم ورش المستشفي مرتين يوميا من الداخل ومحيط المستشفي من الخارج.

وأضاف مدير مستشفي الأحرار في تصريح لـ" اليوم السابع" تم تخصيص غرفة عزل بقسم الطوارئ، لعمل فحوصات طبيبة للحالات المشتبه فيها وإجراء تحاليل لها، وحتي الأن لم يثبت إيجابية أي حالة بالمستشفي، ونحرص علي توفير كافة الاماكانيات للأطباء.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.