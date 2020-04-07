محافظ مطروح يبحث مع أهالى سيوة مشكلات الصرف الزراعى

مطروح - حسن مشالي

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا مع عدد من مشايخ سيوة، ومديري المديريات والإدارات المعنية، لمناقشة وبحث مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بواحة سيوة، والاتفاق على إعادة تأهيل وحدات محطات الصرف، لمحطة خفض منسوب مياه الصرف، وتأهيل خزان الخلط والطرد، مع دراسة تحديد مسارين جديدين لإنشاء مصرف من محطة دهيبة حتى منقطة الجربة ، ومن مصرف الشحايم حتى الإذاعة، والعمل على تطوير نظم الري بسيوة، ليكون بالتنقيط بدلا من الغمر، لتوفير المياه وخفض منسوب مياه الصرف.

ووجه محافظ مطروح، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، والمرور على الطبيعة لمعاينة المسارات المقترحة لإنشاء المصارف، والوصول لتوصيات قابلة للتنفيذ، مع الوقوف على كافة العقبات للتنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية، مؤكداً على استعداد المحافظة، لتقديم كافة الدعم والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

وطالب المحافظ بسرعة تنفيذ أعمال جسر بركة سيوة، بعد أن تم إسناد الأعمال لمقاول التنفيذ، فى أول ابريل الجارى، لخفض منسوب مياه المصرف.

كما وجه محافظ مطروح، خلال الاجتماع، لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بسرعة العمل على رفع كفاءة بئر المياه بسيوة، والتنسيق بين شركة المياه وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، بشأن مقترح إنشاء بئر جديد، كمصدر لضخ مياه الشرب، وإصلاح ورفع كفاءة ماكينة رفع المياه للأهالى، ووقف تركيب عدادات المياه بالمنازل لحين استقرار ضخ مياه الشرب بالمدينة، وكذلك إنهاء تسليم 30 فدان للشباب بمنطقة أبو زهرة في أبو شروف، ضمن مشروع تطوير الري الحديث، الذي تم تنفيذه بمعرفة وزارة الري ومنظمة الفاو.

وشهد اللقاء، استعراض الدراسة المقدمة بشأن توليد الطاقة والتخلص من مياه الصرف الزراعي بسيوة، حيث تم الاتفاق على إعادة مخاطبة الهيئة الهندسية، للتواصل مع الجهات المعنية لاعتماد الدراسة وتحديد الجدوى الاقتصادية منها.