اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير ميادين العريش

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:18 م
محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير ميادين العريش محافظ شمال سيناء يتفقد أعمل تطوير ميادين العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش ، فى بيان له اليوم ، أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، يرافقه قيادات العمل التنفيذى، قاموا بتفقد أعمال تطوير ميادين وشوارع مدينة العريش .

وبدأت جولة المحافظ من شارع جندل الذى تتم به أعمال إعادة الشئ لأصله داخل ، والمحور الرابط بين شارع جندل وميدان الفواخرية ووسط المدينة .

كما تفقد المحافظ ميدان الرفاعى ، وميدان النصر ، وميدان القاهرة، وميدان الساعة.

وكانت محافظة شمال أعلنت فى بيان لها ان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أكد على رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين رئيسية فى مدينة العريش وهى ميدان الساعة والقاهرة والسادات والنصر والميناء.

أشار المحافظ إلى قرب الانتهاء من تطوير تلك الميادين ورصف الطرق المؤدية إليها حيث كان مقررًا افتتاحهم خلال العيد القومى للمحافظة فى 25 ابريل الجاري، ولكن للظروف التى تمر بها البلاد سيتم تأجيل الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

قال المحافظ أنه جرى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى قطاع المياه والإسكان ..مشيرًا إلى أنه كان مخطط فى العيد القومى للمحافظة افتتاح 4 محطات لتحلية مياه البحر بالعريش 3 محطات بطاقة 5 الآف متر مكعب فى اليوم ومحطة 10 الآف متر مكعب فى اليوم ، حيث أن هذه المحطات ستضخ 25 ألف متر مكعب فى اليوم فى شبكة المياه بالعريش..مؤكدًا على بدأ العمل فى اكبر محطة تحلية مياه فى أفريقيا والشرق الأوسط بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم فى المرحلة الأولى وأن المرحلتين الثانية والثالثة ستصل الى انتاج 300 ألف متر مكعب فى اليوم.

أشار المحافظ الى تطوير 3 مستشفيات وهى العريش وبئر العبد ونخل ، حيث سيتم تحويل 3 مستشفيات من قروى الى مركزى من بينهما مستشفيين بوسط سيناء، بجانب تطوير مستشفى العريش العام حيث انتهت المرحلة الأولى وسيتم البدء فى المرحلة الثانية وتقديم خدمات صحية جيدة..مشيرًا إلى توقيع بروتوكول مع 4 جامعات مصرية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بعد موافقة القيادة السياسية..مؤكدًا على أن الإرهاب لم يصدنا أو يمنعنا من تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة.

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تطوير ميادين العريش

 

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محافظ شمال سيناء يتفقد أعمل تطوير ميادين العريش

 

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محافظ شمال سيناء يتفقد أعمل تطوير ميادين العريش

 

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محافظ شمال سيناء يتفقد أعمل تطوير ميادين العريش

 

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تطوير ميادين العريش

 

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محافظ شمال سيناء يتفقد أعمل تطوير ميادين العريش

 

 


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