اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد: إقامة سوق متكامل لترويج التمور فى الخارجة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:16 م
محافظ الوادى الجديد: إقامة سوق متكامل لترويج التمور فى الخارجة محافظ الوادى الجديد يوجه بإقامة سوق متكامل لترويج التمور بالمحافظة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإعداد دراسة عاجلة لإقامة سوق لترويج التمور بمدينة الخارجة، وذلك لتوحيد الأسعار ومنع عشوائية البيع وتلاعب واستغلال التجار وذلك خلال جولته التفقدية بمدينة الخارجة ، حيث تفقد موقف سيارات القري بحي المروة بجوار مجمع تمور المحافظة ، ووجه بنقل الموقف إلى موقعة القديم الكائن بمنطقة البساتين ، واستغلال الموقع في إقامة سوق للتمور وتوسعته لاستيعاب أكبر عدد من المنتجين وتخصيص مكان مجاور لانتظار سيارات النقل.

كما وجه الزملوط بإعداد دراسة عاجلة لإنشاء ثلاجات حفظ التمور لخدمة المترددين علي السوق بجانب ثلاجات مجمع تمور المحافظة، مع استغلال الثلاجات في حفظ المنتجات الزراعية الأخرى في غير موسم التمور، مؤكدا بأن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور.

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت مؤخرا عن حصول مجمع تمور الوادى الجديد التابع للمحافظة علي شهادة FSSC 22000 فى جودة المنتجات والتي تعد أفضل شهادة عالمية في سلامة الغذاء حيث جري تنفيذ اعمال تطوير وإحلال للمجمع شملت خطوط الانتاج و الماكينات والمعدات الجديدة بهدف تعظيم الاستفادة من المجمع واستغلال امكانياته.

قال محافظ الوادي الجديد في تصريح صحفي انه جرى رفع كفاءة المجمع وتركيب أجهزة ومعدات حديثة بمنحة من مؤسسة جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك لتنمية وتطوير صناعة منتجات التمور تنفيذا توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة التمور والعمل على تطوير منتجاته.

جدير بالذكر أن مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي التابع للمحافظة يعتبر من أقدم مصانع التمور بمصر حيث أنشئ عام 1990 بهدف تعظيم القيمة المضافة لتمور المحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تقلبات أسعار التمور بالسوق.

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادي الجديد

الخارجة

تمور الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصنع تمور الوادى الجديد ماركة مسجلة.. أنشأه عبد الناصر منذ 58 عاما وطورته الحكومة بشراكة إماراتية بتكلفة 24 مليون جنيه ويصدر منتجاته لعدة دول.. مدير المصنع: أنهينا استعداداتنا لرمضان وننتج 25 صنفا بأسعار مخفضة

الأحد، 15 مارس 2020 12:04 م

مجمع تمور الوادى الجديد يحصل على شهادة "FSSC 22000" فى جودة المنتجات

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:49 م

صور.. مجمع تمور الوادى الجديد يتسلم معدات حديثة من جائزة خليفة بـ20 مليون جنيه

الأحد، 23 يونيو 2019 10:05 م

وزير الصناعة يعلن من البرلمان قرار رئيس الوزراء بتكليف مجدى غازى رئيسا لـ"التنمية الصناعية".. ويؤكد: "هنستفيد من تمور الوادى الجديد بتصدير بسكوت وكيك".. نعمل على إنشاء شركة تجارية لتصدير منتجات صغار الصناع

الثلاثاء، 15 يناير 2019 05:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة