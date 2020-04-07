محافظ القليوبية يقود حملة إزالة للتعديات على الأراضي بقرية مرصفا ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافط القليوبية، اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية مرصفا مركز بنها، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حيث تمت إزالة 4 حالة بمساحة 500م2 ما بين مسلحات خرسانية ومبانى بالطوب الأبيض وأسوار كلها بنيت بالمخالفة وبدون ترخيص على الأرض الزراعية.

ومن جانبه شدد المحافظ، علي ضروة استكمال أعمال الحملة وإزالة جميع التعديات علي الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة وتنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتغريم المخالفين وفرض أقصي العقوبات التي تصل إلي الغرمات والحبس.

وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين بإستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وشدد المحافظ، على استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة والأملاك، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، وذلك بالتوازي مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.



إزالة التعديات ببنها 2



إزالة التعديات ببنها



حملة إزالة التعديات على الاراضي ببنها