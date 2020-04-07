محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

الغربية - مصطفى عادل

قاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، يرافقه اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والمهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، بالتنسيق مع قوات الشرطة، حيث تم إزالة تعديات على مساحة 25 قيراطا على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات قرار رئيس الوزراء ووزير الزراعة بوقف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص وإزالة التعديات فى المهد على الأراض الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك فى الفترة الراهنة التى تمربها البلاد.

وأكد محافظ الغربية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين الجهات الأمنية والوحدات المحلية للمرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أى تعديات مرة أخرى على هذه المساحات وجميع أملاك الدولة الواقعة فى نطاق الوحدة المحلية.

وكلف المحافظ، الجهات المعنية ورؤساء المدن والمراكز بالمضى فى تنفيذ خطة إزالة التعديات وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة.

فيما تواصل وتواصل الوحدات المحلية جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية فى رفع وإزالة جميع التعديات الواقعة على أراض أملاك الدولة داخل زمام المحافظة لاستردادها ومنع جميع من تسول له نفسه التعدى على الأراضى وحفاظا على هيبة وقوة الدولة.

وشدد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على مشرفي الأحواض بالجمعيات الزراعية، بضرورة المرور المستمر على الأحواض الزراعية، لاكتشاف أى تعدى على الأرض الزراعية فى حينه، وإخطار الشرطة والوحدة المحلية والعمل على تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، تفعيلا لقرار المحافظ رقم 96لسنة 2006 والقرار الصادر في اجتماع مجلس المحافظين المنعقد بجلسة رقم (1) برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

كما شدد أيضا على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بخصوص المنع والإزالة الفورية لأي تعديات تتم على الأرض الزراعية، وعدم انتظار الدراسات الأمنية.

ووجه وكيل وزارة الزراعة قسم حماية الأراضى بمتابعة الإزالة الفورية، طبقا للقرارات المشار إليها وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، والوحدة المحلية والتشديد على ضرورة التنفيذ لمنع التعديات على الرقعة الزراعية.



