محافظ الغربية: إزالة فورية لـ4 حالات تعد فى المهد على الأراضى الزراعية

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، استمرار المتابعة اليومية لرصد وتتبع أى حالة تعد على الأراضى الزراعية، تتم فى الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية.

وشنت محافظة الغربية، اليوم، حملة كبرى ضمت الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ووكيل وزارة الزراعة ورئيس مركز ومدينة طنطا لإزالة جميع التعديات فى المهد على الأراضى الزراعية .

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 21 قيراطا، شملت تشوينات ترابية بمساحة 12 قيراط بسبرباى ومنشأه الأوقاف، ومعرض سيارات بمساحة 9 قيراط بحوض أبو سويد منشأه الأوقاف مركز طنطا.

وأضاف المحافظ، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة، مؤكدا على التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بوقف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص، وإزالة التعديات فى المهد على الأراض الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

كما كلف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية رؤساء الأحياء المدن والمراكز بتوجيه حملات مكثفة للتصدى لأى مخالفات بناء وإزالتها على الفور، مشددا على التعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.

وحذر محافظ الغربية من استغلال أزمة فيروس كورونا والقيام بالبناء العشوائى أو البناء دون ترخيص أو التعدى على الرقعة الزراعية بالبناء عليها أو التعدى على أملاك الدولة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية .

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ قد قام بجولة مفاجئة لشوارع مدينة طنطا لتفقد أعمال النظافة والتطهير ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

شدد محافظ الغربية على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات الموجودة بالشوارع والتعديات على الطرق العامة وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم إزالة الإشغالات بشارع الهنود بمنطقة السيد البدوى.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة بالشوارع بكامل الطاقة المتاحة للارتقاء بالمظهر العام للشوارع ورفع أى مخلفات متراكمة.

وأكد "عطا" على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة والالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية فى إطار حرص محافظ الغربية على سلامة عمال النظافة وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد تمكن من ضبط 7 مواطنين أثناء قيامهم بتبوير قطعة أرض زراعية وردمها وقيامهم بزراعة لأشجار داخلها على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى بزمام كنيسة دمشيت مركز طنطا، جاء ذلك اثناء عودته من جولته الميدانية بقطور.

واستدعى محافظ الغربية النجدة وتم اقتيادهم الى مركز الشرطة بطنطا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم ،

وأكد محافظ الغربية على التصدى بكل حسم لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية والبناء المخالف وازالة أى تعديات فى مهدها وذلك بالتنسيق بيبن رؤساء المراكز والجهات المعنية.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد تفقد اعمال صرف المعاشات داخل 33منفذا لصرف المعاشات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة البريد المصرية فى كافة مراكز المحافظة.

وأكد محافظ الغربية فى بيان له ، قيام وفد من العاملين بجامعة طنطا ترأسه الدكتور اسامه غنيم بكليه الحاسبات والمعلومات وجمال حمزه مدير عام رعايه الشباب بتقديم التوعية للمواطنين وتنظيم عمليات الدخول والخروج واعطائهم ارقام باسبقية الصرف، الى جانب توزيع قفازات طبية عليهم.

يأتى ذلك فى إطار تنسيق نائب محافظة الغربية الدكتور أحمد عطا مع جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع ممثلة فى قطاع خدمة المجتمع برئاسة الدكتور عماد عتمان ، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا اثناء صرف المعاشات.

جاء ذلك خلال جولته اليوم لمنافذ صرف المعاشات بمدينة طنطا ومدينة قطور، والتى رافقه خلالها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ، وعادل داود رئيس حى اول طنطا ورئيس مركز ومدينة قطور ، حيث تفقد خلالها مدارس الامام الشافعى الرسمية للغات ، ومدرسة غياث الدين الرسمية للغات ، ومدرسة الشهيد مصطفى حشمت الجديدة، ومدرسة محمد الخولى بسبرباى ومدرسه السادات الإعدادية بنات بقطور.