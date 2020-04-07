محافظة القاهرة: إزالة 35 عشة فى الهايكستب لاستكمال مترو المطار

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أجهزة محافظة القاهرة تواصل لليوم الثانى أعمال إزالة منطقة عزبة الإخلاص بالهايكستب بحى النزهة ونقل السكان لوحدات آمنة بمساكن النهضة بحى السلام ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات وفى إطار أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق الجارى تنفيذها.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ازالة 35 عشة حتى الأن وتسكين قاطنيها وجار استكمال أعمال الإزالة والتسكين لباقى العشش والتى يبلغ عددها 75 عشة.

وذكرت محافظة القاهرة في بيان لها منذ قليل، أن عزبة الإخلاص عبارة عن مبان عشوائية بدون ترخيص وتعديات على حرم السكة الحديد وصادر لها قرار إزالة لاستكمال خط المترو الذى سيربط العاصمة بمطار القاهرة ويعد أحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة.

وكان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أجرى جولة تفقدية بمرافقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فى مواقع تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حيث تفقد محطات النزهة وهشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل كلا من وزير النقل ومحافظ القاهرة قاطرة اختبار على السكة ليتفقدا باقى محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة ووجّه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري.

وشدد الوزير على ضرورة استخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.