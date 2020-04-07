اليوم السابع
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لأول مرة.. واشنطن تعاقب جماعة روسية "تمجد البيض".. بـ"تصنيف إرهابي"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:00 ص
لأول مرة.. واشنطن تعاقب جماعة روسية "تمجد البيض".. بـ"تصنيف إرهابي" المتحدثة باسم الخارجية الامريكية
كتب كامل كامل

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صنفت الولايات المتحدة، مؤخرا ، حركة يمينية روسية متطرفة منظمة إرهابية أجنبية، وهي أول مرة تطال فيها واشنطن متطرفين من جماعات تفوق العرق الأبيض بإجراءات اعتادت أن تستخدمها ضد الجماعات المتشددة المتطرفة، حسبما جاء في قناة سكاى نيوز.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الحركة الإمبريالية الروسية تدير معسكرين للتدريب شبه العسكري في سان بطرسبرج، وتمكنت من اجتذاب نازيين جدد من جميع أنحاء العالم الغربي.

وقال منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، ناثان سايلز: "هذه هي المرة الأولى التي تصنف فيها الولايات المتحدة واحدة من جماعات تفوق العرق الأبيض منظمة إرهابية، ما يوضح مدى جدية الإدارة في التعامل مع هذا التهديد".

وأدرجت واشنطن الحركة الإمبريالية الروسية و3 من قادتها على القائمة السوداء باعتبارهم مصنفين بشكل خاص كإرهابيين عالميين، ما يعني أنه لن يكون باستطاعتهم دخول الولايات المتحدة وستتم مصادرة أي أصول أميركية يمتلكونها".

وأضاف سايلز أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق ازاء تصاعد عنف جماعات تفوق العرق الأبيض في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهجمات ضد المسلمين في كرايست شيرش في نيوزيلندا، وضد ذوي الأصول الإسبانية في الباسو في تكساس.


المسلمين

نيوزيلندا

امريكا

روسيا

الخزانة الامريكية

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