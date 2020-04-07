كلب يرتدى الكمامة بسهولة بالغة للوقاية من كورونا..فيديو

كتب محمد جمال

مع استمرار التزام ملايين الأشخاص بالحجر الصحي، في ظل انتشار فيروس كورنا، تبقى الكمامات واحدة من الإجراءات الضرورية للوقاية من الفيروس، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كلبا يرتدي بطريقة سليمة الكمامة في وقت لم يتجاوز ثلاث ثواني، وكأن الكلب معتاد على ارتدائها.

Pas si compliqué de mettre un masque. pic.twitter.com/UlHcAmr2a3 — -VÉNOM- (@anthonysarti11) April 6, 2020

وأثار الفيديو موجة من التعليقات، حيث يراه البعض أنه "أذكى من بعض البشر الذين ينتهكون الحجر الصحي".

وأقيمت جنائز لمجموعة من الحيوانات في الصين، وتم عمل مراسم للدفن، ليس هذا فحسب بل أحيطت جثامين الحيوانات بالورد.

ونشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" فيديو لجنازة كلب، قائلة :"أصبحت جنازات الحيوانات الأليفة تلقى إقبالا متزايدا من الناس. ففي قرية سيهونج بمقاطعة جيانجشي في شرقي الصين، بدأ السيد وان يي وي هذه التجارة منذ أغسطس العام الماضي، ونظم جنازات معنية لأكثر من 30 من الحيوانات الأليفة حتى الآن.

وقد أعرب وان عن اعتقاده بأن الأمر ليس تجارة رابحة فقط، بل عمل إنساني له مغزى، فضلا عما يمثله ذلك من عزاء لأصحاب الحيوانات الأليفة واحترام للحيوانات النافقة إلى جانب حماية البيئة أيضا.

وقد أعلنت الصين عن إجمالي الأرقام التي تعافت لديها من فيروس كورونا الذى انتشر من مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019، وقالت اللجنة الوطنية الصحية في بيان نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن 76571 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم.