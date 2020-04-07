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كاتبة من بريطانيا: بوريس جونسون تلقى جلسات أكسجين ولا صحة لفقده الوعى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:29 م
كاتبة من بريطانيا: بوريس جونسون تلقى جلسات أكسجين ولا صحة لفقده الوعى بوريس جونسون
كتب أحمد عرفة

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قالت عزة الزفتاوى، الكاتبة الصحفية في بريطانيا، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تلقى رعاية طبية مكثفة ليلة أمس في غرفة العناية المركزة، حيث يخضع رئيس الوزراء بها بعد تدهور صحته نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى.

وأضافت الكاتبة الصحفية في بريطانيا، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن رئيس الوزراء البريطاني تلقى جلسات بالأكسجين، ولكن لم يتم وضعه تحت أجهزة تنفس صناعى، مشيرة إلى أن صحته حتى الآن ما زالت مستقرة.

ولفت الكاتبة عزة الزفتاوى، إلى أنه لا صحة على الإطلاق حول ما تردد من شائعات حول فقدان بوريس جونسون الوعى، موضحة أن وزير الخارجية البريطاني ترأس اجتماع مجلس الوزراء البريطاني صباح اليوم الثلاثاء.

وفى وقت سابق قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن انتقال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إلى وحدة العناية المركزة (ICU) يشير إلى حدة اصابته بعدوى كورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التطور الأخير فى ملف الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطانى، يشير إلى أن الإجراءات التى اتخذها الأطباء يوم الأحد لم تكن كافية لمساعدته فى مشاكل التنفس التى يسببها الالتهاب الرئوى الذى ينتج عن عدوى كورونا.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية يحتاج معظم الأشخاص فى العناية المركزة إلى جهاز تنفس صناعى حيث يصاب حوالى 15% من الذين يحملوا عدوى Covid-19 بمشكلات تنفسية تستدعى الدخول إلى المستشفى، ويتم نقل 5% أخرى إلى العناية المركزة حيث يحتاج البعض دعم أجهزة الأخرى.

ويتداول أن رئيس الوزراء البريطانى تم إيداعه فى العناية المركزة حال احتاج إلى تنفس صناعى ولكن تشير الإحصاءات إلى أن 63% من أولئك الذين تم قبولهم فى وحدات العناية المركزة فى إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية يجرى وضعه تحت التنفس الصناعى فى خلال الـ24 ساعة الأولى.


بريطانيا

اكسترا نيوز

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