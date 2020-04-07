قائد القوات الروسية فى سوريا: لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا فى قواتنا

كتب محمد عبد المجيد

أعلن قائد القوات الروسية فى سوريا، العقيد يفجينى أوستينوف، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة فى القوات الروسية فى سوريا حتى اليوم، وقال القائد فى مؤتمر عبر الهاتف، "الوضع فى المنطقة المسؤولة عنها مجموعة القوات التابعة للقوات المسلحة الروسية فى الجمهورية العربية السورية مستقر، لم تكن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا بين العسكريين والمدنيين".

و وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال قائد القوات الروسية فى سوريا، إن جميع مرافق القوات الروسية عززت المراقبة، فهى تقيس درجة الحرارة على الأقل أربع مرات فى اليوم، وتراقب النظافة بدقة.

تعمل هناك أربع وحدات طبية، ووحدة مجتمعة من قوات الدفاع الإشعاعى والكيميائى والبيولوجى، من الممكن نشر ما يصل إلى 300 سرير.

تم تقليل اتصالات الجيش الروسى مع السكان المحليين، وتم تقييد دخول وخروج السيارات، وتم إلغاء جميع الفعاليات العامة.