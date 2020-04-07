فيديو.. حرائق الغابات فى منطقة حظر تشيرنوبل تزيد من نسبة الإشعاع بالجو

كتب محمد شرقاوى

يحاول أكثر من 100 رجل إطفاء مدعومين بطائرات ومعدات أخرى احتواء الحرائق التي اندلعت منذ يوم السبت الماضى في المنطقة المحظورة من تشيرنوبل بأوكرانيا.

وأضاف تقرير قناة يورونيوز، أن السلطات أكدت أن ألسنة اللهب انتشرت عبر مساحة تبلغ حوالي 100 هكتار داخل منطقة الحظر القريبة من المحطة النووية السابقة والتي تبلغ مساحتها حوالي 2600 كيلومتر مربع، وهي المنطقة التي تمّ تحديدها بعد كارثة العام 1986 التي لا تزال أسوأ حادث نووي في العالم.



وتابع التقرير، أن رئيس دائرة التفتيش البيئي يهور فيرسوف قال: "هناك أنباء سيئة، إن مستوى النشاط الإشعاعي في قلب الحريق أعلى من المستويات المعتادة". وأظهر عداد خاص أن مستوى النشاط الإشعاعي أعلى بـ16 مرة من مستوى المعدل الطبيعي.



وقالت السلطات الأوكرانية إن مستويات الإشعاع في العاصمة الأوكرانية كييف، التي تبعد بحوالي 100 كيلومتر جنوب الحريق لا تزال في حدود المعايير المعقولة. وأوضحت خدمات الطوارئ أن 124 عنصرا من رجال الإطفاء شاركوا في عملية إخماد أكبر حريق في غابة كوتوفسكي بالقرب من قرية فولوديميريفكا، كما تمّ نشر الطائرات لرش المياه على المنطقة المنكوبة.