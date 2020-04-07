اليوم السابع
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فى يوم الصحة العالمى رقم 70.. الجيش الأبيض فى مواجهة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:17 م
فى يوم الصحة العالمى رقم 70.. الجيش الأبيض فى مواجهة كورونا الفرق الطبية تواجه كورونا حول العالم
كتبت آية دعبس

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يحتفل العالم اليوم، 7 أبريل، من كل عام بيوم الصحة العالمى، إلا أن الاحتفال هذا العام يأتى فى أجواء غير طبيعية فى كل أنحاء العالم، حيث يتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
 
ومنذ عام 1950، يجرى الاحتفال سنويا بيوم الصحة العالمي، ويرجع اختيار هذا الاحتفال إلى عام 1948، حيث دعت جمعية الصحة العالمية إلى تخصيص يوم عالمى للصحة، لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، وبدأ الاحتفال فى 7 أبريل من عام 1950، ويتم كل عام، اختيار موضوع ليوم الصحة العالمي لتركيز على مجال من المجالات التي تثير القلق.
 
وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن 7 من ابريل يوم للاحتفال بعمل كادر التمريض، لتذكير القيادات العالمية بدور التمريض الهام في الحفاظ على الصحة في العالم، مشيرة إلى أن العالم سيكون بحاجة إلى 9 ملايين عامل وعاملة إضافيين في مجالي التمريض، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
 
وأشارت المنطمة إلى أنه فى السنة الدولية لكادر التمريض2020، سيسلط يوم الصحة العالمي الضوء على الحالة الراهنة للتمريض فى شتى أنحاء العالم، ومن المقرر أن يتم إصدار سلسلة من التوصيات تهدف إلى تعزيز القوى العاملة في التمريض، بما له أهمية حيوية في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة وصحة الأم والأطفال والأمراض المعدية والأمراض غير السارية، بما في ذلك الصحة النفسية والتأهب والاستجابة للطوارئ وسلامة المرضى وتقديم الرعاية المتكاملة التي تركز على الناس.
 
وخصصت منظمة الصحة العالمية، " دعم كادر التمريض"، ليكون شعار الاحتفال هذا العام، لحث دول العالم على تقديم الدعم في يوم الصحة العالمي، لضمان أن القوى العاملة في التمريض تتمتع بالقوة اللازمة لحصول الجميع في كل مكان على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.
 
 

يوم الصحة العالمى

الصحة العالمية

الاحتفال بيوم الصحة العالمى

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