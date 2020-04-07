اليوم السابع
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فنلندا تمدد القيود على الحدود حتى 13 مايو

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:58 ص
فنلندا تمدد القيود على الحدود حتى 13 مايو كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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مددت الحكومة الفنلندية اليوم الثلاثاء، وشددت الضوابط الحدودية التي تقيد السفر من وإلى البلاد حتى 13 مايو بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت فنلندا بقلق متزايد الاستراتيجية التي اتبعتها جارتها السويد خشية أن يؤدي السفر عبر الحدود إلى تسارع وتيرة انتشار الفيروس في الأجزاء الشمالية من فنلندا حيث تزيد أعداد السكان كبار السن وتقل موارد الرعاية المركزة.

وقالت الحكومة الفنلندية في بيان "تهدف الحكومة إلى زيادة الحد من الحركة في منطقة السفر الأساسية عبر الحدود مع السويد والنرويج".

وسجلت فنلندا 2176 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و27 وفاة حتى اليوم الثلاثاء، في حين بلغت الأرقام في السويد 7206 إصابات و477 وفاة وفقا لإحصاءات رويترز.

ويعبر المئات من موظفي الرعاية الصحية الذين يعيشون في فنلندا الحدود الشمالية إلى السويد يوميا ويلعبون دورا كبيرا في الخدمات في المنطقة الحدودية في السويد.

 


كورونا

فنلندا

الحكومة الفنلندية

السويد

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