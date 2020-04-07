اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:25 ص
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طقس الخليج.. غائم في الإمارات وأمطار رعدية بالسعودية وغير مستقر بالكويت

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. غائم في الإمارات وأمطار رعدية بالسعودية وغير مستقر بالكويت طقس
كتب كامل كامل

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تشهد دول الخليج حالة من الاستقرار النسبى فى الطقس، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم  صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
 
الإمارات
 
وقال المركز في بيانه اليومي ـ إن الرياح ستكون جنوبية غربية – شمالية غربية / 18 28 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحياناً والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:26 والمد الثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 18:57 والجزر الثاني عند الساعة 07:06 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:05 والمد الثاني عند الساعة 21:23 والجزر الاول عند الساعة 15:10 والجزر الثاني عند الساعة 03:42.
 
السعودية
 
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم  هطولا لامطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل ، القصيم ،الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، ،المدينة المنورة ، مكة المكرمة، الباحة، عسير ،جازان). فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.
 
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ساعة. تصل سرعتها إلى 40 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
 
الكويت
 
بينما تتأثر الكويت مع ساعات مساء اليوم الثلاثاء بأحوال طقس غير مستقرة، تترافق بظهور للسحب العالية والمتوسطة، مع تساقط لزخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر.

سُحب ماطرة تترافق بالبرق والرعد

 وتشير آخر التوقعات الجوية الخاصة بأحوال الطقس والصادرة عن "مركز طقس العرب الإقليمي" أن الحالة الماطرة المتوقع تأثيرها على الكويت ستكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، بحيث تتكاثر السُحب الركامية في سماء الكويت ويتحول الطقس إلى غائم، مع تساقط لزخات من الأمطار على فترات، ومصحوبة بالبرق والرعد.

 
كما ويُحتمل أن تترافق هذه الأمطار بنشاط للرياح الهايطة المثيرة للاتربة والغبار، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت في مناطق واسعة.

طقس

الكويت

السعودية

الامارات

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