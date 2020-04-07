اليوم السابع
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طفل ألمانى يحاول اختراق الحظر لزيارة صديقته والشرطة تحبسه

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:56 م
طفل ألمانى يحاول اختراق الحظر لزيارة صديقته والشرطة تحبسه كورونا - صورة ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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 حاول طفل ألمانى يبلغ من العمر 14 سنة، اختراق قيود الحظر المتبعة لمكافحة  وباء كورونا، لزيارة صديقته التى افتقدها منذ أسابيع على حد قوله، حيث نشرت صحيفة بيلد الألمانية، تحقيقات الشرطة التى أشارت إلى أن الشاب أخبر الشرطة في محطة فورتسبورج الرئيسية أنه جاء بالقطار من شفاينفورت وغاب عن الحافلة التي كان يريد مواصلة الرحلة معها إلى عمته.
 
ولم يتمكن الصبي من إعطاء أي تفاصيل أخرى عن أقاربه ، فقد أعطى المسؤولين رقم هاتف فقط، ومع ذلك ، سرعان ما تحولت العمة المفترضة إلى صديقته بعد مكالمة هاتفية.
 
تم إبلاغ والدته  والتى أكدت أنهتا ولا والدي صديقته البالغة من العمر 15 عامًا على علم بالزيارة المقررة، ومازال الصبى قيد التحقيق لانتهاكه قانون حماية العدوى.
 

ألماينا

كورونا

الاجراءات الاحترازية

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