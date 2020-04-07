طائرة شحن عراقية تصل إلى الصين لتحميل مستلزمات مكافحة كورونا

بغداد(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية وصول طائرة الشحن العسكرية إلى الصين لتحميل معدات ومستلزمات طبية لمكافحة وباء كورونا، وذكرت وزارة الدفاع - فى بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء، أن "طائرة (c130) التابعة إلى قيادة القوة الجوية العراقية وصلت جمهورية الصين الشعبية لتحميل معدات ومستلزمات طبية ووقائية لمكافحة فيروس كورونا".

وأضاف البيان أن"هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التى تقدمها وزارة الدفاع فى ظل الظرف الاستثنائي الحالي، الذي يشهد انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات كافة من أجل دعم القطاع الصحى".

وكانت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية العراقية، أعلنت، اليوم الثلاثاء شفاء 16 حالة مصابة بفيروس كورونا فى المحافظة، وقال الدكتور صباح نصر الدين مدير عام صحة السليمانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن 16 مصابا بفيروس كورونا تعافوا من الإصابة بالفيروس المستجد، ليرتفع حصيلة المتعافين في المحافظة إلى 78 حالة".

من جانبها أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراقى، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بمرض كورونا في محافظة أربيل، مشيرة إلى فرض الحجر الصحي على حي كاريزان بالمحافظة.