ضبط كمامات مجهولة المصدر وكحول بدون بيانات لحملة مكبرة لصحة القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة على الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية، للتأكد من عدم استغلال الظروف الراهنة لرفع الأسعار، أو تداول منتجات غير صالحة.

وتضمنت الحملة، المرور على عدد من الصيدليات بنطاق قليوب وبنها وشبرا الخيمة، حيث تم ضبط 210 كمامة بدون فواتير، وأخرى مغشوشة، و175 عبوة كحول إثيلي معبأه داخل زجاجات، وكمية من المواد المطهرة، وعبوات كحول بدون بيانات، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بها، وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.