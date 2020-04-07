اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط ربع طن أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 8 محاضر فى حملات تموينية بالأقصر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:37 ص
ضبط ربع طن أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 8 محاضر فى حملات تموينية بالأقصر وكيل تموين الأقصر يقود جولات بالأسواق
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر – فى بيان صحفى – أن الحملات أسفرت عن ضبط ربع طن مواد غذائية منتهية الصلاحية عبار عن ربع طن حلاوة طحينية  وكيك والبسكويت منتهية الصلاحية، كما تم تحرير خلال الحملات 2 شهادة صحية، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة، حيث خرجت الحملات بمعرفة جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وشريف سعد المفتشين بالمديرية.

وكانت قد أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عدة حملات على الأسواق والمتاجر لضبط أي مخالفات، حيث تكثيف الحملات الرقابية الصباحية والمسائية خلال شهر مارس 2020، فى ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال من 7 مساءاً وحتى السادسة صباحاً، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 823 محضر ومخالفة تموينية بيانها في مجال المخابز عن تحرير 283 مخالفة "نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمه وميزان – نظافة– سجلات – مواعيد – تصرف وتجميع"، وفي مجال الأسواق تم تحرير 516 قضيه متنوعه " عدم الاعلان عن الاسعار – انتهاء صلاحيه – مجهول المصدر – مخالفه القرار 330 لسنه 2017 – اداره نشاط بدون ترخيص – ذبح خارج المجازر الحكومية–حيازة سلع مدعمه – شهاده صحيه – وتجار تموين"، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 24 قضيه لحيازة بنزين بدون ترخيص وعدم الالتزام بالإعلان عن الاسعار – وتوقف محطات الوقود عن الخدمة"، ومن جهة أخري إنتظمت غالبية الأنشطة التموينية في العمل لعدم سريان قرار الحظر علي تلك الأنشطة، وقد تم إنتاج وتوزيع 77 مليون رغيف خلال الشهر من خلال 305 مخبز بلدي وكذا تم صرف 4010 طن دقيق بلدي مستودعات علي المواطنين بموجب البطاقات التموينية.

ضبط ربع طن أغذية منتهية الصلاحية بحملات بالأقصر
ضبط ربع طن أغذية منتهية الصلاحية بحملات بالأقصر

 

وكيل التموين يعلن تحرير 8 محاضر فى حملات تموينية بالأقصر
وكيل التموين يعلن تحرير 8 محاضر فى حملات تموينية بالأقصر

 


الاقصر

ضبط ربع طن اغذية منتهية الصلاحية

تموين الاقصر

حملات تموينية بالاقصر

اخبار الاقصر

مخالفات تموينية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

غرامة فورية ألف جنيه لـ"نباشين القمامة " بالغربية لمنع تفشى فيروس كورونا

غرامة فورية ألف جنيه لـ"نباشين القمامة " بالغربية لمنع تفشى فيروس كورونا

"المركزى" يلغى قوائم I Score ويطلق حرية تعامل العملاء غير المنتظمين مع البنوك

"المركزى" يلغى قوائم I Score ويطلق حرية تعامل العملاء غير المنتظمين مع البنوك

ليلة النصف من شعبان.. الله ينزل للسماء الدنيا وينادى: ألا من مستغفر

ليلة النصف من شعبان.. الله ينزل للسماء الدنيا وينادى: ألا من مستغفر

رئيس وزراء اليابان يعلن حالة الطوارئ بطوكيو و6 مقطاعات أخرى لمكافحة كورونا

رئيس وزراء اليابان يعلن حالة الطوارئ بطوكيو و6 مقطاعات أخرى لمكافحة كورونا

فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة