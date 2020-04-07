صور.. محافظ مطروح يتابع مع رؤساء المدن جهود التطهير لمواجهة فيروس كورونا

مطروح - حسن مشالي

يتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال مجالس المدن، بالتعاون مع الجهات المعنية فى رش وتطهير المنشآت العامة والحكومية والشوارع، حفاظا على السلامة العامة وصحة المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، تنفيذا للخطة الشاملة التي تنفذها الدولة.

ونفذ مركز ومدينة مرسى مطروح، تحت إشراف اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة، بأعمال رش وتطهير عدد من المنشآت والمباني الحكومية والعامة، بمشاركة الشباب المتطوعين والجهات المعنية، مع تكثيف أعمال النظافة في جميع أنحاء المدينة، ورش الشوارع بالمياه المخلوطة بالمياه المخلوطة بالمواد المطهرة والمعقمة، ورش المبيدات للقضاء على الحشرات الطائرة.

ويواصل مركز ومدينة سيوة، أعمال الحملة الوقائية المتحركة لقياس درجة حرارة المواطنين عشوائيا ، وتطهير السيارات بمدخل المدينة، مع مواصلة أعمال تطهير وتعقيم المباني والمنشآت العامة والحكومية للمرة الثانية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك بقريتي المراقي وبهي الدين للمنشآت "الوحدة المحلية بقرية المراقي، الوحدة الصحية بالمراقي، نقطه إسعاف المراقي، نقطه إطفاء المراقي، الوحده المحلية لبهي الدين، الوحدة الصحية في بهي الدين"، بالإضافة إلى أعمال الحملة الوقائية المتحركة، لقياس درجة حرارة المواطنين عشوائيا، وتطهير السيارات بقريتي المراقي وبهي الدين بمركز و مدينة سيوة وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية و الطب الوقائي بسيوة.

ونفذ مجلس مدينة سيدي برانى، برئاسة العميد ياسر عامر، أعمال رش وتطهير ونظافة بعدد من المنشآت الحكومية والمصالح الخدمية، ومكتب البريد.

وكثف مركز و مدينة الضبعة، برئاسة اللواء هانى يوسف، تنفيذ أعمال التطهير والرش في عدد من المواقع والمنشآت، من بينها موقف السيارات والشوارع الرئيسية بالمدينة.

ونفذ مركز ومدينة السلوم، برئاسة عادل منصور، أعمال التطهير والرش بشوارع المدينة وعدد من المصالح والمنشآت الحكومية.







اعمال الرش والتطهير في مطروح



تطهير الزوايا والمساجد في مطروح



تطهير مكتب بريد براني



تطهير مواقف السيارات في مطروح



رش المطهرات في المناطق السكنية بمطروح



رش وتطهير موقف سيارات الضبعة



قياس درجات الحرارة على طريق سيوة