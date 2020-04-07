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صور .. محافظة الشرقية تشن حملة لفض 24 سوق فى القرى والمدن لمنع الزحام

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:57 م
صور .. محافظة الشرقية تشن حملة لفض 24 سوق فى القرى والمدن لمنع الزحام فض أسوا قرى الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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شن رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الشرقية،الحملات اليومية بالتنسيق مع قوات الأمن لفض 24 سوق من الأسواق والسويقات العشوائية،وذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير،بفض أسواق أسبوعية "دويدار - كفر الشوبكى - الغنيمية " وسويقات عشوائية " سنتريس - الشيخ رزيق - الرحمانية".

وقامت رئاسة مركز ومدينه ديرب نجم ، بفض الأسواق الإسبوعية بقريتى شوبك أكراش - وكفر الحاج حسن التابعتين للوحدة المحلية بالعصايد،كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر ، بفض سويقتى المدينة وسويقة قريه الشوافين، وذلك للحد وإنتشار الأمراض المعديه.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بفض سوق بقرية حوض الطرفة وشمبارة الميمونة،وكذلك سوق بغزالة الخيس وسوق كفر الإشراف، كما وقامت رئاسه مركز ومدينه بلبيس بفض سويقه بقريه منيه سلمنت بالوحدة المحليه بالزوامل وفض سويقه بقريه السعادات تبع الوحده المحليه كفر أيوب كما تم فض السوق الأسبوعى بالوحدة المحليه اولاد سيف وسوق بشيرا النخله.

وقامت رئاسه مركز ومدينه ههيا بفض سوق قريه المحموديه التابع لرئاسه مركز ههيا،كما قامت رئاسه مركز ومدينة فاقوس بفض سوق الثلاثاء بمدينة فاقوس وتم تطهير وتعقيم لمنطقة السوق بعد رفع الاشغالات بالمنطقة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بفض سويقة داخل بندر مدينة الحسينية كما قامت الوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية بفض سوق الثلاثاء الأسبوعى بقرية 2 بحر البقر وكذلك تم فض سوق الثلاثاء بالظواهرية.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

 

فض أسواق قرى الشرقية (1)
فض أسواق قرى الشرقية

 

فض أسواق قرى الشرقية (2)
فض أسواق قرى الشرقية

 

فض أسواق قرى الشرقية (3)
فض أسواق قرى الشرقية

 

فض أسواق قرى الشرقية (4)
فض أسواق قرى الشرقية

 

فض أسواق قرى الشرقية (5)
فض أسواق قرى الشرقية

 

فض أسواق قرى الشرقية (6)
فض أسواق قرى الشرقية

 

 


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