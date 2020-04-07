اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:59 م
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فى حملات تموينية..

صور.. ضبط نصف طن لحوم وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية بالأقصر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:06 م
صور.. ضبط نصف طن لحوم وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية بالأقصر ضبط نصف طن لحوم وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، والذى أكد على تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومنافذ بيع اللحوم والدواجن ومصنعاتها، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط نصف طن لحوم وكبدة منتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها لحين تصرف رجال النيابة العامة.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، إن الحملات خرجت بمشاركة كل من محمود عبد العال مدير تموين القرنة، وجبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، وكل من حسين محمد ومحمد عثمان وشربف سعد وعبد الحميد العزب المفتشين بالمديرية، حيث تم ضبط 500 كيلو لحوم وكبدة مجمدة بإجمالى نصف طن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 220 جنح أمن دولة القرنة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وكانت قد أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عدة حملات على الأسواق والمتاجر لضبط أي مخالفات، حيث تكثيف الحملات الرقابية الصباحية والمسائية خلال شهر مارس 2020، فى ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال من 7 مساءاً وحتى السادسة صباحاً، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 823 محضر ومخالفة تموينية بيانها في مجال المخابز عن تحرير 283 مخالفة "نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمه وميزان – نظافة– سجلات – مواعيد – تصرف وتجميع"، وفي مجال الأسواق تم تحرير 516 قضيه متنوعه " عدم الاعلان عن الاسعار – انتهاء صلاحيه – مجهول المصدر – مخالفه القرار 330 لسنه 2017 – اداره نشاط بدون ترخيص – ذبح خارج المجازر الحكومية–حيازة سلع مدعمه – شهاده صحيه – وتجار تموين"، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 24 قضيه لحيازة بنزين بدون ترخيص وعدم الالتزام بالإعلان عن الاسعار – وتوقف محطات الوقود عن الخدمة"، ومن جهة أخري إنتظمت غالبية الأنشطة التموينية في العمل لعدم سريان قرار الحظر علي تلك الأنشطة، وقد تم إنتاج وتوزيع 77 مليون رغيف خلال الشهر من خلال 305 مخبز بلدي وكذا تم صرف 4010 طن دقيق بلدي مستودعات علي المواطنين بموجب البطاقات التموينية.

 

1 ضبط نصف طن لحوم وكبدة منتهية الصلاحية بالأقصر
 ضبط نصف طن لحوم وكبدة منتهية الصلاحية بالأقصر

 

رجال تموين الأقصر خلال ضبط اللحوم الفاسدة
رجال تموين الأقصر خلال ضبط اللحوم الفاسدة

 

قيادات مديرية التموين بالأقصر خلال الحملات
قيادات مديرية التموين بالأقصر خلال الحملات

 

لحوم وكبدة منتهية الصلاحية وفاسدة بحملات تموينية
لحوم وكبدة منتهية الصلاحية وفاسدة بحملات تموينية

 


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