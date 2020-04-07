اليوم السابع
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صور.. إزالة شدة خشبية لعقار مخالف وإزالة أعمدة دور سادس بحى الجامعة بالمنصورة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:58 م
صور.. إزالة شدة خشبية لعقار مخالف وإزالة أعمدة دور سادس بحى الجامعة بالمنصورة إزالة أعمدة دور سادس بحى الجامعة
الدقهلية شريف الديب

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وجه محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، الإدارة الهندسية بالحى، بتشديد الرقابة خلال تلك الفترة على المبانى المخالفة، والتصدى لكافة مظاهر التعديات بنطاق الحى، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باليقظة من المخالفين.

وتم تشكيل عدة حملات من مسئولى الإدارة الهندسية بالحي، وتم توزيعهم على عدد من المناطق التابعة للحى، وأثناء فحص المنشآت الجديدة بنطاق الحى ومتابعتها لبيان المخالف منها، حيث قاد الحملة وائل السعدنى نائب رئيس حى غرب المنصورة، ومسئولى الإدارة الهندسية بحى غرب .

وتبين أنه أثناء الحملة تلاحظ قيام صاحب عقار بالمشروع فى بناء دور جديد، وعلى الفور تم فك الشدة الخشبية لدور سابع علوى لعقار مخالف لقيود الارتفاع بشارع الدمناوى من مستشفى الصدر، وذلك تنفيذ لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية.

كما قاد الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، والفريق المعاون من الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، والإشغالات بحى غرب المنصورة حملة بمنطقة حى الجامعة وقد أسفرت الحملة عن إزالة أعمدة دور سادس علوى لعقار مخالف لقيود الارتفاع بمنطقة حى الجامعة، وذلك تنفيذا لقانون نظام الإدارة المحلية.

كما قام قطاع النظافة بالحى تحت اشراف وائل السعدنى نائب رئيس الحى، والمتولى محمود مدير النظافة، وماجد حسونة رئيس قطاع نظافة شارع الجيش بكنس ورفع الأتربة وتجمعات القمامة من محيط شارع الجيش و مربعات منطقة مجمع المحاكم وترعة المنصورية .

يذكر أن كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السكرتير العام المساعد للمحافظة منال الغندور بشن حملة مكبرة بنطاق حى غرب المنصورة لرفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع .

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذه الحملة تهدف إلى رفع تراكمات القمامة المتواجدة داخل شوارع مدينة المنصورة بالإضافة إلى رفع الأتربة بالسيارات المكنسية الجديدة والتى تم دخولها منظومة النظافة.

 

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الدقهلية

حى غرب المنصورة

منشآت مخالفة

مخالفات البناء بالمنصورة

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