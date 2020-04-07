اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صدمة كبيرة لحزب العدالة والتنمية التركى من نتائج استطلاع رأي متعلق بكورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:02 م
صدمة كبيرة لحزب العدالة والتنمية التركى من نتائج استطلاع رأي متعلق بكورونا الرئيس التركى رجب اردوغان
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث رئيس المجموعة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري التركى أوزجوز أوزال، في لقاء صحفي في المجلس، وتناول أهم القضايا المتصدرة جدول الأعمال التركي. حيث انتقد فتح أردوغان شكوى جنائية ضد المذيع علي قناة FOX TV فاتح بورتاكال، وقال إن كل من ينتقد أردوغان من السياسيين، الصحفيين، والكتاب سيتم زجهم في السجون.

كما انتقد أوزال، أيضًا الوضع الاقتصادي التركى، متهما وزير الداخلية سليمان صويلو بالكذب وقال: "هيا اكذب ولنرى كم سيصدق، هذا كل ما يتعلق بسليمان صويلو".

وقال أوزال، أن سلطة العدالة والتنمية لا تملك قوة سوى قوة الاستقطاب وأنها تتغذي علي الاستقطاب، وقال نحن نعلم اللعبة ونستطيع قول كلمات من شأنها قيادة أردوغان للجنون، ولكن اليوم ليس ذلك اليوم".

وفي نهاية حديثه، أظهر أوزال نتائج استطلاع للرأي، وقال إن واحدًا من كل 3  أشخاص قال إن الحكومة قامت بعمل جيد، و2 من كل 3 أشخاص قالوا إن الحكومة لم تتعامل بشكل جيد في ظل أزمة كورونا، وقال إن هذا ما يحدث عندما تسيرون بسياسة الرجل الواحد، حتى في انتخاباتكم 45% قالوا إنكم تديرون البلد بشكل سيء في مقابل الـ50%. وقال إن دعم حزب الحركة القومية لكم في المجلس تظهر الأرقام إنه غير موجود في الساحة".

تحدث رئيس المجموعة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري التركى أوزجوز أوزال، في لقاء صحفي في المجلس، وتناول أهم القضايا المتصدرة جدول الأعمال التركي. حيث انتقد فتح أردوغان شكوى جنائية ضد المذيع علي قناة FOX TV فاتح بورتاكال، وقال إن كل من ينتقد أردوغان من السياسيين، الصحفيين، والكتاب سيتم زجهم في السجون.

كما انتقد أوزال، أيضًا الوضع الاقتصادي التركى، متهما وزير الداخلية سليمان صويلو بالكذب وقال: "هيا اكذب ولنرى كم سيصدق، هذا كل ما يتعلق بسليمان صويلو".

وقال أوزال، أن سلطة العدالة والتنمية لا تملك قوة سوى قوة الاستقطاب وأنها تتغذي علي الاستقطاب، وقال نحن نعلم اللعبة ونستطيع قول كلمات من شأنها قيادة أردوغان للجنون، ولكن اليوم ليس ذلك اليوم".

وفي نهاية حديثه، أظهر أوزال نتائج استطلاع للرأي، وقال إن واحدًا من كل 3  أشخاص قال إن الحكومة قامت بعمل جيد، و2 من كل 3 أشخاص قالوا إن الحكومة لم تتعامل بشكل جيد في ظل أزمة كورونا، وقال إن هذا ما يحدث عندما تسيرون بسياسة الرجل الواحد، حتى في انتخاباتكم 45% قالوا إنكم تديرون البلد بشكل سيء في مقابل الـ50%. وقال إن دعم حزب الحركة القومية لكم في المجلس تظهر الأرقام إنه غير موجود في الساحة".


تركيا

فيروس كورونا

كورونا

حزب الشعب الجمهورى

اوزجوز اوزال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة