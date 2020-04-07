صدمة كبيرة لحزب العدالة والتنمية التركى من نتائج استطلاع رأي متعلق بكورونا

كتب مصطفى عنبر

تحدث رئيس المجموعة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري التركى أوزجوز أوزال، في لقاء صحفي في المجلس، وتناول أهم القضايا المتصدرة جدول الأعمال التركي. حيث انتقد فتح أردوغان شكوى جنائية ضد المذيع علي قناة FOX TV فاتح بورتاكال، وقال إن كل من ينتقد أردوغان من السياسيين، الصحفيين، والكتاب سيتم زجهم في السجون.

كما انتقد أوزال، أيضًا الوضع الاقتصادي التركى، متهما وزير الداخلية سليمان صويلو بالكذب وقال: "هيا اكذب ولنرى كم سيصدق، هذا كل ما يتعلق بسليمان صويلو".

وقال أوزال، أن سلطة العدالة والتنمية لا تملك قوة سوى قوة الاستقطاب وأنها تتغذي علي الاستقطاب، وقال نحن نعلم اللعبة ونستطيع قول كلمات من شأنها قيادة أردوغان للجنون، ولكن اليوم ليس ذلك اليوم".

وفي نهاية حديثه، أظهر أوزال نتائج استطلاع للرأي، وقال إن واحدًا من كل 3 أشخاص قال إن الحكومة قامت بعمل جيد، و2 من كل 3 أشخاص قالوا إن الحكومة لم تتعامل بشكل جيد في ظل أزمة كورونا، وقال إن هذا ما يحدث عندما تسيرون بسياسة الرجل الواحد، حتى في انتخاباتكم 45% قالوا إنكم تديرون البلد بشكل سيء في مقابل الـ50%. وقال إن دعم حزب الحركة القومية لكم في المجلس تظهر الأرقام إنه غير موجود في الساحة".

تحدث رئيس المجموعة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري التركى أوزجوز أوزال، في لقاء صحفي في المجلس، وتناول أهم القضايا المتصدرة جدول الأعمال التركي. حيث انتقد فتح أردوغان شكوى جنائية ضد المذيع علي قناة FOX TV فاتح بورتاكال، وقال إن كل من ينتقد أردوغان من السياسيين، الصحفيين، والكتاب سيتم زجهم في السجون.

كما انتقد أوزال، أيضًا الوضع الاقتصادي التركى، متهما وزير الداخلية سليمان صويلو بالكذب وقال: "هيا اكذب ولنرى كم سيصدق، هذا كل ما يتعلق بسليمان صويلو".

وقال أوزال، أن سلطة العدالة والتنمية لا تملك قوة سوى قوة الاستقطاب وأنها تتغذي علي الاستقطاب، وقال نحن نعلم اللعبة ونستطيع قول كلمات من شأنها قيادة أردوغان للجنون، ولكن اليوم ليس ذلك اليوم".

وفي نهاية حديثه، أظهر أوزال نتائج استطلاع للرأي، وقال إن واحدًا من كل 3 أشخاص قال إن الحكومة قامت بعمل جيد، و2 من كل 3 أشخاص قالوا إن الحكومة لم تتعامل بشكل جيد في ظل أزمة كورونا، وقال إن هذا ما يحدث عندما تسيرون بسياسة الرجل الواحد، حتى في انتخاباتكم 45% قالوا إنكم تديرون البلد بشكل سيء في مقابل الـ50%. وقال إن دعم حزب الحركة القومية لكم في المجلس تظهر الأرقام إنه غير موجود في الساحة".