اليوم السابع
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شعبة البقالة بالإسكندرية تطالب التجار بعدم رفع الأسعار والوقوف بجانب الدولة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:13 م
شعبة البقالة بالإسكندرية تطالب التجار بعدم رفع الأسعار والوقوف بجانب الدولة سلع غذائية وكمامات -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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ناشدت شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جميع الشركات المنتجة للمواد الغذائية بعدم رفع أسعار منتجتهم فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس عن وصول إجمالى عدد المصابين فى مصر 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

 

وأضافت الشعبة خلال البيان الصادر عنها، أن الشعبة فى انعقاد دائم لمتابعة أى نقص فى السلع وفريق عمل يعمل على حصر الاسعار، وتوافر السلع فى المخازن كافة انحاء المحافظة ولم يتم رصد اى ارتفاع للأسعار فى أى مكان وهناك التزام كبير من التجار بالأسعار.

 

وأشارت إلى أن هناك إحساس بالوطنية لدى التجار لم يتم رؤيته من قبل منهم يسعون الى تخفيض الاسعار من قبلهم والتنازل عن جزء من هامش الربح احساسا بالمسئولية الوطنية تجاه الشعب والدولة.

 

وكان قد أطلقت شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، مبادرة بعنوان " تجار تعمل من اجل الوطن" بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية، التى تهدف إلى تكاتف التجار مع الوطن لتوفير كافة السلع الغذائية بجميع الأسواق.

 

وقال بيان شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية،  إن المبادرة ستكون خلال الفترة التى يمر بها الوطن وهى فترة شديدة الحساسية التى يجب فيها أن يتكاتف الجميع حول الوطن.

 

كما رحبت الشعبة بقرار وقف تصدير البقوليات خلال الأزمة التى تمر بها مصر وذلك من قبل الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة.

 

وكان قد شنت الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، حملة لتعقيم ولتطهير داخل مبنى الغرفة بمنطقة محطة الرمل، وذلك كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك فى إطار الإجراءات المكثفة الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير التى تقوم بها الحكومة بجميع المنشآت الحيوية وقطاعات الدولة المختلفة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وقال البيان الصادر عن الغرفة اليوم، أنه يتم استخدام مواد تعقيم معتمدة وأجهزة الرش المناسبة، وشملت أعمال التعقيم مواقع العمل ومداخل ومخارج المبنى والمكاتب الإدارية والمصاعد والسلالم، وتنظيف الأرضيات ودورات المياه وأماكن الانتظار واستراحات العملاء.

 

وأشار إلى أنه هذه الحملات جاءت للحفاظ على سلامة منتسبى الغرفة من التجار والصناع ومؤدى الخدمات والموظفين.

 

 


الاسكندريه

الغرفه التجاريه بالاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شعبة البقالة

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