اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:23 م
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رغوة إطفاء الحريق تغرق منطقة صناعية بإنجلترا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:15 م
رغوة إطفاء الحريق تغرق منطقة صناعية بإنجلترا رغوة إطفاء الحريق تغرق منطقة صناعية
وكالات

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استجاب فريق من دائرة الدفاع المدني فى إنجلترا، لحادثة إغراق منطقة صناعية برغوة إطفاء الحريق، بعد تشغيل خاطئ لنظام الحماية من الحريق فى المنطقة.

ووفقا لما نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية، ذكرت محطة الدفاع المدني في مدينة "يأتي" إن طاقمها سارع بالتدخل لاحتواء تدفق الرغوة المقاومة للحريق، وانتشارها في مساحات واسعة في المنطقة، نتيجة تشغيل نظام إطفاء الحريق عن طريق الخطأ، ما أدى لتعطل الحركة بين مباني المنشأة الصناعية.

ونشرت محطة الدفاع المدني في المدينة الواقعة غرب لندن، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، صوراً لمشاهد تغطية الشوارع الأرضية في المنطقة بالرغوة البيضاء، قبل أن يعمل فريق الدفاع المدني على سحبها وتنظيف المكان.

وتُستخدم رغوة إطفاء الحرائق في تبريد النيران عن طريق التدفق بكثافة لتغطية الأسطح المشتعلة وعزلها من الأكسجين خاصة في المناطق التي تحتوي على الوقود أو الزيوت.  


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اخبار انجلترا

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