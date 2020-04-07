رئيس الصحة العالمية يشكر الملكة اليزابيث بعد رسالتها للطواقم الطبية

كتب هيثم سلامة

أثنى تيودرس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، على رسالة الملكة اليزابيث الثانية التي تنطوي على "تقدير دائم وأمنيات طيبة" للعاملين في المجال الصحي في أنحاء العالم بمناسبة يوم الصحة العالمي.

وقال أدهانوم جيبريسوس، عبر حسابه بموقع تويتر:"شكرا لجلالة الملكة اليزابيث، وعلى كلماتك الرقية إلى العامين في مجال الصحة، يوم الصحة العالمي، في الواقع يجب علينا جميعا أن نشكرهم على التزامهم وجهودهم .. شكرا للأبطال".

Thank you, Your Majesty Queen Elizabeth @RoyalFamily, for your kind words to #healthworkers today on #WorldHealthDay. Indeed, we must all thank them for their selfless commitment and diligence. #ThanksHealthHeroes https://t.co/DVkMKYT7Hx — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 7, 2020

وكانت الملكة اليزابيث الثانية بعثت برسالة تنطوي على "تقدير دائم وأمنيات طيبة" للعاملين في المجال الصحي في أنحاء العالم بمناسبة يوم الصحة العالمي.

Today, on #WorldHealthDay, The Queen has sent a message to healthcare professionals across the Commonwealth and around the world, on behalf of The Royal Family. 🌍🏥 pic.twitter.com/AL2N08qnjE — The Royal Family (@RoyalFamily) April 7, 2020

وقالت الملكة "أود أن أشكر جميع العاملين في مهنة الرعاية الصحية لالتزامكم واجتهادكم الذي ينم عن إنكار للذات حيث تقومون بأدوار مهمة للغاية لحماية وتحسين الصحة ورعاية الناس".



تيودرس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية

وكانت قد وجهت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، خطابًا إلى شعبها لمطالبتهم بالانضباط خلال الفترة التى تواجه البلاد فيها وباء كورونا.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث أثنت على "الروح الوطنية" لبريطانيا فى مواجهة تحدى وباء كورونا، حيث استدعت ذكريات الحرب لطمأنة أولئك "الذين يشعرون بالألم للانفصال عن أحبائهم" قائلة: "سوف نلتقى مرة أخرى".

فى البث التلفزيوني الخامس فقط للملكة منذ توليها العرش، بخلاف رسائل عيد الميلاد، فى فترة حكمها الطويلة، قالت: "بينما واجهنا تحديات من قبل، فإن هذا الأمر مختلف، هذه المرة ننضم إلى جميع الدول في جميع أنحاء العالم في مسعى مشترك، باستخدام التقدم الكبير للعلم وتعاطفنا الغريزي للشفاء ".