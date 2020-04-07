اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الصحة العالمية يشكر الملكة اليزابيث بعد رسالتها للطواقم الطبية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:50 م
رئيس الصحة العالمية يشكر الملكة اليزابيث بعد رسالتها للطواقم الطبية الملكة اليزابيث الثانية
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثنى تيودرس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، على رسالة الملكة اليزابيث الثانية التي تنطوي على "تقدير دائم وأمنيات طيبة" للعاملين في المجال الصحي في أنحاء العالم بمناسبة يوم الصحة العالمي.

وقال أدهانوم جيبريسوس، عبر حسابه بموقع تويتر:"شكرا لجلالة الملكة اليزابيث، وعلى كلماتك الرقية إلى العامين في مجال الصحة، يوم الصحة العالمي، في الواقع يجب علينا جميعا أن نشكرهم على التزامهم وجهودهم .. شكرا للأبطال".

وكانت الملكة اليزابيث الثانية بعثت برسالة تنطوي على "تقدير دائم وأمنيات طيبة" للعاملين في المجال الصحي في أنحاء العالم بمناسبة يوم الصحة العالمي.

وقالت الملكة "أود أن أشكر جميع العاملين في مهنة الرعاية الصحية لالتزامكم واجتهادكم الذي ينم عن إنكار للذات حيث تقومون بأدوار مهمة للغاية لحماية وتحسين الصحة ورعاية الناس".

الملكة إليزابيث
تيودرس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية

وكانت قد وجهت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، خطابًا إلى شعبها لمطالبتهم بالانضباط خلال الفترة التى تواجه البلاد فيها وباء كورونا.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث أثنت على "الروح الوطنية" لبريطانيا فى مواجهة تحدى وباء كورونا، حيث استدعت ذكريات الحرب لطمأنة أولئك "الذين يشعرون بالألم للانفصال عن أحبائهم" قائلة: "سوف نلتقى مرة أخرى".

فى البث التلفزيوني الخامس فقط للملكة منذ توليها العرش، بخلاف رسائل عيد الميلاد، فى فترة حكمها الطويلة، قالت: "بينما واجهنا تحديات من قبل، فإن هذا الأمر مختلف، هذه المرة ننضم إلى جميع الدول في جميع أنحاء العالم في مسعى مشترك، باستخدام التقدم الكبير للعلم وتعاطفنا الغريزي للشفاء ".

 


الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث

ملكة بريطانيا

بريطانيا

كورونا

يوم الصحة العالمى

الطواقم الطبية

المملكة المتحدة

اخبار كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الملكة إليزابيث فى خطاب استثنائى وتاريخى: سننجح وسنفخر خلال السنوات المقبلة بطريقة مواجهة "كورونا".. الفيروس أتعب البريطانيين كثيرًا وننضم لكافة الدول.. وننتظر أوقات عصيبة لكن سنلتقى بأسرنا وأصدقائنا مجددًا

الأحد، 05 أبريل 2020 10:29 م

فيديو..الملكة إليزابيث: أبقوا فى المنازل.. إذا بقينا متحدين سنتغلب على كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 10:23 م

أبرزها حرب الخليج وأزمة فيروس كورونا.. 5 خطابات للملكة إليزابيث خلال 68 عاما

الأحد، 05 أبريل 2020 10:00 م

الملكة إليزابيث: سنفخر خلال السنوات المقبلة بطريقة مواجهة فيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 09:13 م

الملكة اليزابيث: فيروس كورونا تسبب فى الكثير من المتاعب للشعب البريطانى

الأحد، 05 أبريل 2020 09:11 م

محلل سياسى لـ إكسترا نيوز: خطاب الملكة إليزابيث للبريطانيين دعوة للالتزام بالحجر

الأحد، 05 أبريل 2020 05:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة