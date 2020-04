رئيس الصحة العالمية يشكر الملكة اليزابيث بعد رسالتها للطواقم الطبية

أثنى تيودرس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، على رسالة الملكة اليزابيث الثانية التي تنطوي على "تقدير دائم وأمنيات طيبة" للعاملين في المجال الصحي في أنحاء العالم بمناسبة يوم الصحة العالمي.

وقال أدهانوم جيبريسوس، عبر حسابه بموقع تويتر:"شكرا لجلالة الملكة اليزابيث، وعلى كلماتك الرقية إلى العامين في مجال الصحة، يوم الصحة العالمي، في الواقع يجب علينا جميعا أن نشكرهم على التزامهم وجهودهم .. شكرا للأبطال".

Thank you, Your Majesty Queen Elizabeth @RoyalFamily, for your kind words to #healthworkers today on #WorldHealthDay. Indeed, we must all thank them for their selfless commitment and diligence. #ThanksHealthHeroes https://t.co/DVkMKYT7Hx