اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:58 م
خالد صلاح
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رئيسة وزراء نيوزيلندا تعاقب وزير الصحة لانتهاكه قواعد الحجر الصحى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:15 م
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعاقب وزير الصحة لانتهاكه قواعد الحجر الصحى رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن
أ ش أ

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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، أنها ستعاقب وزير الصحة، ديفيد كلارك، على الرغم من أنها ستبقيه فى منصبه، بسبب انتهاكه قواعد الحجر الصحى التام المفروض على المواطنين من أجل مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد. 
وذكرت أرديرن - فى بيان لها أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية -: "فى الظروف العادية كنت سأقيل وزير الصحة. ما فعله خطأ وليس لديه أي أعذار. لكن أولويتى الآن هى كفاحنا الجماعى ضد (كوفيد-19)".
كما أشارت إلى أنه من غير الممكن في ظل الظرف الراهن أن تتحمل البلاد حدوث اضطراب هائل في القطاع الصحي، لذلك سيستمر الدكتور كلارك في منصبه، لكنه سيفقد دوره كوزير مساعد للمالية وسيهبط إلى أدنى جزء في سلم الحكومة. 
من جانبه، قال وزير الصحة النيوزيلندي، في بيان له، "إنه في الوقت الذي نطالب فيه الشعب النيوزيلندي بتقديم تضحيات تاريخية، خيبت ظن الفريق الحكومي".
وكان كلارك قد تقدم باستقالته بعد معرفة أنه كان يسير مع عائلته في شاطئ يبعد 20 كلم عن منزله خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد صدور أمر الحجر.
يُشار إلى أن نيوزيلندا، التي فرضت الحجر الصحي على المواطنين في 14 مارس الماضي سجلت 1160 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بما في ذلك حالة وفاة واحدة.


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