اليوم السابع
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دوق ودوقة كامبريدج يتمنيان الشفاء لرئيس وزراء بريطانيا المصاب بفيروس كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:36 م
دوق ودوقة كامبريدج يتمنيان الشفاء لرئيس وزراء بريطانيا المصاب بفيروس كورونا دوق ودوقة كامبريدج
كتب محمد تهامى زكى

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أعرب الأمير وليام، وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، عن تمنياتهما بالشفاء لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، المتواجد حاليا فى وحدة العناية المركزة، للعلاج من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

 

وكتب حساب قصر كينجستون، الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج، عبر تويتر: "قلوبنا مع رئيس الوزراء وعائلته، الذين مثل الكثير فى المملكة المتحدة وحول العالم يتأثرون بالفيروس التاجى، نتمنى له الشفاء العاجل فى هذا الوقت العصيب".

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وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، 55 عاما، نقل إلى مستشفى سانت توماس على الضفة الأخرى من نهر التيمز قبالة مجلس العموم فى ساعة متأخرة من مساء أمس، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما فى ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام، إلا أن حالته تدهورت بسرعة خلال الساعات الأربع والعشرين التالية وتم نقله يوم الاثنين إلى وحدة العناية المركزة حيث يجرى علاج أخطر الحالات تحسبا للاحتياج إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي. وقال مكتبه إنه لا يزال واعيا.

 

وقال المتحدث باسم جونسون للصحفيين، إنه "يتلقى العلاج بالأكسجين وفق المعايير المتعارف عليها ويتنفس دون أى مساعدة أخرى".

 

لكن غياب جونسون، وهو أول زعيم لقوة كبرى يدخل إلى المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، أثار تساؤلات حول من هو المسؤول حقا عن خامس أكبر اقتصاد فى العالم فى مثل هذا الوقت الحاسم.

 

وفى حين لا يوجد خط رسمى يوضح الخلافة فى حالة عجز رئيس الوزراء، فقد طلب جونسون من وزير الخارجية دومينيك راب (46 عاما) بأن ينوب عنه "وقت الضرورة".

 

وأعربت الملكة إليزابيث عن أمنياتها لجونسون "بالشفاء التام والعاجل" وأرسلت رسالة دعم لخطيبته الحامل كارى سيموندس وأسرته.

 


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