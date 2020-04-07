دفن أول ضحايا فيروس كورونا بالبحيرة وسط اعتراض الأهالى خوفا من العدوى

البحيرة - ناصر جودة

وسط إجراءات أمنية مشددة شهدت منطقة بولس التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة دفن أول ضحايا فيروس كورونا الذى وافته المنية تأثرا بإصابته داخل إحدى المستشفيات المخصصة للحجر الصحى.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى عدة صور لتشييع جثمان المتوفى فى مقابر عائلته وسط اعتراض عدد من الأهالى على إجراء عملية الدفن بالمقابر خوفا من انتشار العدوى بين المواطنين.

كما تم نشر فيديوهات تظهر قيام قوات الأمن بتفريق الأهالي المعترضين على إجراءات الدفن

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن الإجراءات التى يتم التعامل بها مع حالات الوفاة بمرض كورونا، مؤكدة أنه يجب استمرار تطبيق الاحتياطات ذاتها التى كانت تطبق على المريض أثناء حياته.

وقالت وزارة الصحة والسكان: "عند الوفاة يتم إكمال التعامل مع حالة الوفاة بنفس إجراءات العزل (رزاز/ تلامس) كما هو متبع.

وعن نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، قالت وزارة الصحة يتم رفع الجثة بالملاءة المحيطة بها وتنقل على ترولى قابل للتنظيف والتطهير مع مراعاة ارتداء الواقيات الشخصية (ماسك تنفسى عالى الكفاءة، قفاز لاتكس نظيف يغطى العباءة عند الرسغ، العباءة السميكة التى تغطى الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة / النظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، الحذاء البلاستيكي طويل الرقبة) مع الالتزام المشدد بخلع الواقيات بطريقة صحيحة والاهتمام التام بغسيل الأيدى مع الانتهاء من خلع الواقيات الشخصية.

وعن إجراءات الغسل والتكفين أكدت وزارة الصحة لابد من مراعاة عدة اجراءات احترازية منها ارتداء الواقيات الشخصية المناسبة (ماسك تنفسي عالى الكفاءة قفاز لاتكس نظيف يغطى العباءة عن الرسغ، العباءة السميكة التي تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، النظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، الحذاء البلاستيكي كويل الرقبة).

وكذلك يجب أن يمنع دخول أفراد لا حاجة لوجودهم أثناء الغسل وفى حالة الضرورة يجب الابتعاد عن الجثة لمسافة أكثر من واحد متر وارتدائهم الوقيات المناسبة مثل ماسك تنفسي عالى الكفاءة قفاز لاتكس نظيف يغطى العباءة عن الرسغ، العباءة السميكة التى تغطى الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، النظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، الحذاء البلاستيكى كويل الرقبة، ويجب تغطية أجزاء الجسم التى يحدث منها إفرازات بضمادات غير منفذة.

وبالنسبة لاجراءات نقل الجثة بعد الغسل والتكفين بسيارة إسعاف اكدت وزارة الصحة انه يجب ان يتم نقل الجثة بعد الغسل والتكفين داخل الكيس غير المنفذ للسوائل وتوضع علية علامة خطر الإصابة بالعدوي كما يتم توضيح ذلك بالأوراق الرسمية.

وكذلك يجب ان يراعى عدم تواجد أشخاص بالسيارة سوء أفراد الإسعاف وشخص واحد فقط من أقارب المتوفى و يراعى أن تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير مع مراعاة عدم فتحة إلا بالمدفن وانه على جميع المتواجدين بالسيارة بجانب الجثة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية المناسبة.

كما يجب أثناء الصلاة على المتوفى يراعى عدم فتح الصندوق لأى سبب من الأسباب.

وبالنسبة لاجراءات الدفن اكدت وزارةالصحة انه يجب عند فتح الصندوق لنقل الجثة داخل المقبرة يراعى الالتزام من يقوم بالدفن بارتداء الواقيات الشخصية. و يراعى تواجد أقل عدد ممكن عند دخول الجثة المقبرة.

وكذلك الالتزام التام بغسيل الأيدي أو دلكها بالكحول عند توافرة لكل من تعامل مع المتوفى.

و الالتزام بتنظيف وتطهير كافة أسطح العمل التى تلامست مع الجثة بدءا من (سرير المتوفى، ثلاجة حفظ الموتى، أسطح سيارة الإسعاف، صندوق نقل الموتى) باستخدام المطهرات المعتمدة بوزارة الصحة كالكلور السائل بتركيز 5% لتركيز 1:9.واخيرا يجب ألا يتم تحنيط الجثة







