اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:32 م
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دعم مستشفيات الشرقية بـ4 أجهزة تنفس وسرير عناية مركزة لمجابهة الكورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:50 م
دعم مستشفيات الشرقية بـ4 أجهزة تنفس وسرير عناية مركزة لمجابهة الكورونا جانب من استلام أجهزة التنفس الصناعى
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، تدعيم مستشفيات باجهزة طيبة منها 4 تنفس صناعى واسرة عناية مركزة مقدمة من المجتمع المدنى،  فى إطار المشاركة المجتمعية، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات .

 وقال بيان، انه دعم مستشفى الإبراهيمية المركزى وللمرة الثانية فى خلال 24 ساعة بجهاز آخر للتنفس الصناعى،  ومنظار حنجرى،  وأيضا دعم مستشفى فاقوس النموذجى،  بجهاز تنفس صناعى،  هذا بجانب دعم مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق بـ10 أسرة فاولر، و10 مينتور للعناية المركزة، مع دعم مستشفى الحسينية المركزى بكمية من المستلزمات الطبية، ووجه وكيل الوزارة مديرى المستشفيات، بسرعة إنهاء الإجراءات ودخول الأجهزة والمستلزمات الطبية الخدمة مباشرة، لخدمة المرضى بالمستشفى،  وأثنى وكيل الوزارة على الدور والتعاون المثمر من رجال المجتمع المدنى،  والمؤسسات المجتمعية، ومشاركة أعضاء مجلس النواب، لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وفى سياق ذاته، قامت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بالإستمرار فى تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة لتدريب أطباء الباطنة العامة، والتخصصات الطبية الأخرى "القلب، الصدر، الحميات، الجهاز الهضمى،  المتوطنة، النفسية والعصبية" بمستشفيات الصحة بالمحافظة، حيث قام اليوم مشرفى العنايات المركزة بمستشفيات "أبو كبير، وأولاد صقر، الصالحية الجديد المركزي"، بتدريب الفرق الطبية بهذه المستشفيات من الأطباء، على أعمال العناية المركزة المختلفة للإستعانة بهم بالنوبتجيات بالعنايات المركزة وقت الحاجة، والتدريب على كيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعى،  والمونيتور، وكيفية عمل الإنعاش القلب الرئوى، والمتقدم، للأطباء والتمريض، مع التدريب على سبل التعامل الآمن مع المرضى بالعناية.

 

كما قام فريق التدريب وفريق مكافحة العدوى بمستشفى الحسينية المركزى،  تحت إشراف مدير المستشفى،  بتنفيذ دورات تدريبية للفرق الطبية وهيئة التمريض بكل مستشفى،  على طرق تطبيق سياسات الجودة بالمستشفى،  وأساليب وسياسات مكافحة العدوى،  للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومكافحة إنتشار العدوى داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع مريض العناية، مع التدريب على كيفية متابعة الحالات المرضية للحصول على أفضل خدمة طبية، وكيفية إتباع الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوى أثناء التعامل مع مرضى الأمراض التنفسية، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة.

و قامت بالإستمرار فى أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت العامة، منها محلات بيع الطيور، ومراكز الشرطة، والسجون، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، وماكينات الصرافة، والمحال التجارية، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وأماكن التجمعات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية..

 

وفى سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، ومحلات بيع الأسماك، وتنظيف الطيور، والمجازر، والقيام بأعمال الترصد الحشرى لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات فى المقاومة الصباحية والمسائية فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

 


 


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