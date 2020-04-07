اليوم السابع
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حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بحى ثان طنطا.. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:10 م
حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بحى ثان طنطا.. صور حملات نظافة بشوارع مدينة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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شن حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى، حملة مكبرة لرفع القمامة المتراكمة فى عدد من المناطق والشوارع الرئيسية بدائرة الحى.

شارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بالحى ومجلس المدينة، وقامت الحملة المكبرة برفع أكثر من 10 آلاف طن من تراكمات القمامة بمناطق عزبة كوبيش ومساكن السلام ومساكن البترول، كما قام عمال النظافة بكنس الشوارع ورفع الأتربة من جانبي الطريق.

فيما قامت سيارات الفنطاس برش الشوارع، وتطهيرها بالكلور للحد من انتشار فيروس كورنا.

من ناحيه أخرى، أصدر الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قرارا بفرض غرامة فورية ألف جنيه على كل من يقوم بالنبش فى مخلفات القمامة ومصادرة الأدوات والسيارات والتروسيكلات والعربات.

وجاء فى القرار 445 بتاريخ 6 /4/ 2020 بعد الإطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى الكتاب الدورى رقم 95 لسنة 2020 الوارد من وزير التنمية المحلية، بشأن الإجراءات المطلوبة للحماية من فيروس كورونا، خاصة بين المتعاملين بمنظومة المخلفات، وعلى ما تقوم به المحافظة من إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا بين المتعاملين فى منظومة المخلفات بكامل أنواعها.

وبناء عليه، قررمحافظ الغربية، فرض غرامة فورية بمبلغ ألف جنيه، على كل من يقوم بالنبش فى مخلفات القمامة ومصادرة ( الأدوات – السيارات – تروسيكلات – عربات كارو) المستخدمة فى هذا الشأن، وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بتنفيذ القرار كل فى نطاقه.

وكان الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد زار مصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة الكبرى، بهدف بحث المشاكل الهندسية للمصنع، وذلك لرفع الكفاءة وعمل خطط للصيانة، بالتعاون مع أحد أساتذة كلية الهندسة المتخصصين في الأعمال الميكانيكية، وتوفير قطع الغيار اللازمة، وذلك بعد زيادة حجم المخلفات الصلبة إلى 800 طن يومى.

 

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محافظ الغربية

رئيس حى ثان طنطا

تراكمات القمامه

طنطا

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