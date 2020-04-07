حملات نظافة مكثفة وتفريغ الحاويات من القمامة فى إسنا أثناء الحظر .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة ميدانية ليلية تفقد خلالها أعمال النظافة بشوارع المدينة والتأكد من تفريغ جميع الحاويات ونقاط النظافة بشوارع المدينة، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بمحافظة الأقصر، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والأمراض والأوبئة بين المواطنين من القمامة والمخلفات.

واستكمل رئيس مركز ومدينة إسنا جولته الليلية، بالمرور على الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، وذلك ابتداءً من الساعة الخامسة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، وخلال الجولة ووجه سليمان قسم النظافة بالاهتمام بمستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع، وأيضاً استكمال أعمال التطهير والتعقيم لكافة المصالح الحكومية والخدمية، والتأكد من تطهير وتعقيم جميع معدات الحملة الميكانيكية خلال كل وردية.

قاد اللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة، بجولة ميدانية داخل عدد من المناطق فى مدينة الأقصر، في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق قرار حظر التجوال الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي إتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لمتابعة الإلتزام بتطبيق القرار، وشملت الجولة تفقد شارع الكورنيش حيث لوحظ انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من أعمدة الإنارة، وعلى الفور تواصل السكرتير العام مع الجهة المنفذة للمشروع لعودة التيار الكهربائى، كما تم متابعة أعمال التطهير والتعقيم التى تجرى فى بنك القاهرة من خلال فريق الهلال الأحمر، وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابع السكرتير العام جولته بالتوجه إلى منطقة شرق السكة وسوق الخضار، وتم تمشيط المنطقة ومصادرة 26 عربة خضر كانت جاهزة للعرض فى السوق، وتم نقل العربات إلى مخازن مجلس المدينة، حيث أكد "موافى" أنه تم إلغاء الأسواق الأسبوعية منعاً للازدحام، وخلال الجولة تم رفع الاشغالات بمنطقة شرق السكة وشوارع القراريش وصلاح سالم الشرقى وفاطمة الزهراء وتفرعاتهم، ورفع عدد من الحواجز المعدنية التى وضعتها بعض المحال التجارية على الأرصفة المخصصة للمشاة.



حملات نظافة مكثفة وتفريغ الحاويات من القمامة بشوارع مدينة إسنا



جانب من حملات النظافة والتجميل بشوارع إسنا