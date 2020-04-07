اليوم السابع
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حملات لإزالة الإعلانات المخالفة وسط الإسكندرية بالتزامن مع الحظر.. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:13 ص
حملات لإزالة الإعلانات المخالفة وسط الإسكندرية بالتزامن مع الحظر.. صور ازالة الاعلانات المخالفة
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية حملات مكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة، بالتزامن مع وقت الحظر وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واستمرارا للتصدى لظاهرة الإعلانات المخالفة.

وقد شن حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة فجرا لإزالة الإعلانات المخالفة من طريق الحرية وشارع قنال السويس، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة حملات إزالة الإعلانات المخالفة بنطاق الأحياء، حفاظا على حق الدولة والمظهر الحضارى للثغر، وتعليمات العميد فادى وديع رئيس حي وسط ، واستمرارا فى اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدى للظاهرة، قام حى وسط بدفع حملة مكبرة لإزالة الاعلانات المخالفة من طريق الحرية وشارع قنال السويس

 

وتم خلال الحملة رفع وإزالة عدد كبير من الاعلانات المخالفة، والتحفظ عليها فى إطار التصدي للظاهرة، وجاري المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة المخالفات، ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.

 

كما تم خلال حملة مكبرة لتطبيق تعليمات الحظر إغلاق مقهي بشارع عمر لطفي، مطعم بشارع رمضان يوسف ، محل جزارة بشارع طيبة، وسنتر تعليمي أمام محطة ترام كامب شيزار، وذلك لمخالفتهم هذه القرارات ،بمعرفة قسم الغلق بإدارة رخص المحلات

 

وقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ،  تعليماته إلى رؤساء الأحياء بالتواجد داخل الأسواق والتنبيه عليهم باستخدام المكبرات الصوتية لتوعية المواطنين

كما شدد علي الباعة بالأسواق بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين علي الأسواق، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من إتخاذ الإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة

 

ازالة الاعلانات المخالفة
ازالة الاعلانات المخالفة

 

ازالة الاعلانات
ازالة الاعلانات

 

ازالة لاعلانات الكورنيش
ازالة لاعلانات الكورنيش

 

ازالةالاعلانات
ازالةالاعلانات

 

 


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