اليوم السابع
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حصيلة إصابات كورونا فى الفلبين تصل إلى 3764 شخصا والوفيات 177

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:03 م
حصيلة إصابات كورونا فى الفلبين تصل إلى 3764 شخصا والوفيات 177 مصابى فيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى البلاد وصل إلى 3764 ، بالإضافة إلى وفاة 177 شخصا، وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 104 إصابة جديدة فى البلاد خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، و14 حالة وفاة بعد الإصابة بالفيروس. وتعافى 84 شخصًا منذ تفشى المرض".
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، ذكرت وزارة الصحة الفلبينية، فى وقت سابق، أن عدد المصابين فى الفلبين تجاوز الـ 3.6 ألف شخص، وتوفى 163.
 
وصنفت منظمة الصحة العالمية، فى 11 مارس الجارى، تفشى فيروس كورونا المستجد، "جائحة"، بينما تخطى إجمالى عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد فى العالم 1.3 مليون واقترب عدد الوفيات من الـ 75 ألف شخص، وتماثل للشفاء أكثر من 285 ألف.
 
و من جهته، حذر رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتى، فى وقت سابق، الذين ينتهكون الإجراءات التى تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب ،وقال إن التعرض بالإساءة للعاملين فى المجال الطبى جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها.
 
وقال دوتيرتى فى خطاب بثه التلفزيون،  إن من الضرورى بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحى المنزلى فى الوقت الذى تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد.
 

الفلبين

الصحه الفلبينيه

كورونا

فيروس كورونا

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