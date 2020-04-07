اليوم السابع
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حبس عاملين بسوهاج 4 أيام لاتهامها بالاتجار فى الحشيش

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:12 م
حبس عاملين بسوهاج 4 أيام لاتهامها بالاتجار فى الحشيش ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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أمرت نيابة المنشاة جنوب سوهاج تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة الحشيش وضبط بحوزتهما 6 طرب حشيش.

بدأت الواقعة عندما تلقى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بلاغًا، يفيد بورد معلومات لهم أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام عاملين بممارسة أعمال تجارة المخدرات خاصة مخدر الحشيش متخذًا من دائره مركز العسيرات مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعرض المعلومات على اللواء منتصر عدلى، مساعد المدير لمنطقة الوجه القبلى، قرر سرعة ضبط المتحرى عنهما، متلبسين بالحرز والحيازة، وتشكيل فريق بحث لتنفيذ عملية الضبط من خلال السير فى خطة بحث محكمة.

تم تشكيل فريق البحث بإشراف العقيد محمد الضبع  رئيس منطقة وسط الصعيد، والعقيد أحمد المشنب، رئيس فرع سوهاج وذلك بالاشراك الرائد أحمد عزت مفتش مباحث مركزى المنشاه والعسيرات والرائد هيثم الحجيرى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات.

عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تبين من التحريات قيام إ.خ.م عامل وا.ع.ع يقيمان بناحية قرية جزيرة أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات بجلب كمية من مخدر الحشيش تمهيدًا لترويجها وتسليمها لراغبى الكيف.

وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 6 طرب من مخدر الحشيش  وتم ضبط مبلغ مالى 9000  جنيه جزء من حصيلة البيع و2 هاتف محمول ودراجة بخارية وتم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما المضبوطات. 

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين المحمول للاتصال بعملائها والمبلغ المالي من جزء من حصيله نشاطهما الإجرامى وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات  

 

 

 


سوهاج

حشيش

العسيرات

نيابة المنشاة

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