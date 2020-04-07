اليوم السابع
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جمارك الأقصر تعلن بدء حملة للرش والتعقيم بالمصلحة وحملات توعية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:00 ص
جمارك الأقصر تعلن بدء حملة للرش والتعقيم بالمصلحة وحملات توعية لمواجهة كورونا جمارك الأقصر تعلن بدء حملة للرش والتعقيم بالمصلحة وحملات توعية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح زكريا عطاى رئيس اللجنة النقابية لجمارك الأقصر، وعضو اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 56 لسنة 2020، بالتنسيق مع اللجنة النقابية لجمارك الأقصر، أنه تم العمل فى إدارة الأمن برش وتعقيم المكاتب، والتأكيد على إتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة، بمواجهة إنتشار فيروس كورونا بالإدارة العامة لجمارك الأقصر، وذلك فى إطار تعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة تكثيف الجهود والإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على سلامة العاملين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، وتحت إشراف ياسين أحمد مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع.

كما تم التواصل مع جميع الإدارات بجمارك الأقصر والفروع جمرك مطار الأقصر وجمرك مطار أسيوط وجمرك مطار سوهاج واللجنة الجمركية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادى، التى يستمر العمل بها على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع للتأكيد على نشر وتعليق البوسترات الإرشادية عن الفيروس وتوعية العاملين بالإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وحثهم على التعاون والتكاتف لتجاوز تلك الأزمة، فى ظل توجيهات القيادة السياسية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الإحترازية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لإنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ستتواصل الجهود والإجراءات الإحترازية بمصلحة الجمارك للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وكانت قد تواصلت بمحافظة الأقصر، أعمال تطبيق إجراءات الخطة الوقائية والاحترازية التى وضعتها الحكومة لمواجهة " فيروس كورونا " داخل مطار الأقصر الدولى، وذلك بتكثيف الجهود بصالات السفر والوصول وعلى متن الطائرات، وذلك عبر زيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الآمن من النفايات، وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومى ومنتظم، ومن جانبه، قال اللواء حسين سالم مدير مطار الأقصر الدولى، أن العاملين بالمطار بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لوزارة الصحة والسكان، يكثفون من إجراءات عمليات التطهير والتعقيم بشكل كبير، والتى تشمل مداخل ومخارج صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وأماكن الانتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين ودورات المياه.

1 جمارك الأقصر تعلن بدء حملة للرش والتعقيم بالمصلحة وحملات توعية
 جمارك الأقصر تعلن بدء حملة للرش والتعقيم بالمصلحة وحملات توعية

 

تعقيم الجمارك بالاقصر لمكافحة كورونا
تعقيم الجمارك بالاقصر لمكافحة كورونا

 

جانب من حملات التوعية بمكافحة فيروس كورونا
جانب من حملات التوعية بمكافحة فيروس كورونا

 

حملة للرش والتعقيم بالجمارك وحملات توعية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا
حملة للرش والتعقيم بالجمارك وحملات توعية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا

 


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