اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنوفية تعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بالفيديو كونفرانس

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:47 م
جامعة المنوفية تعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بالفيديو كونفرانس اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بالفيديو كونفرانس
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا جلسته الثامنة لمجلس الدراسات العليا بمشاركة أعضاء اللجنة ووكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس ومدير عام الدراسات العليا والبحوث ومدير عام العلاقات الثقافية عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية.

بدأ الدكتور أحمد القاصد الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء اللجنة بمناسبة ليلة النصف من شعبانو قرب حلول شهر رمضان المعظم والدعاء لمصر ولدول العالم برفع البلاء والسلامة وزوال الجائحة الحالية، مؤكداً خلال الاجتماع أنه تم رفع جميع المقررات على المنصات الإلكترونية ووجه بضرورة الاستمرار فى التواصل مع الطلاب بالرسائل الاكترونية والسماح بمناقشة الرسائل العلمية وفق ضوابط وضعتها الجامعة وهى إنعقاد مناقشة الرسائل الحاصلة على تشكيل سارى ويقتصر الحضور على الطالب ولجنة الحكم على الرسالة وممثلين عن القسم مع مراعاة أن يكون الحضور من أعضاء القسم فى اقل حدود ممكنة مع النظر فى نقل المناقشة Live على الانترنت إذا لزم الأمر ويمنع نهائياً دخول أقارب الطالب لحضور المناقشة كما يسمح للمناقش الخارجى فى حالة تعذر حضوره باشتراك فى المناقشة الكترونيا عبر تقنية الفديو كونفرانس.

كما اوضح القاصد انه يتم الترتيب لعقد امتحان اللغة إلكترونيا وسيتم اعلان التفاصيل أخر الاسبوع إلى جانب عقد دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس إلكترونيا وفتح الباب للتسجيل الاسبوع القادم، مشيراً  إلى استمرار عمل كشف الانتحال العلمى بالمكتبة الرقمية وإرسال التقارير بشكل إلكتروني، وقامت اللجنة بالمصادقة على محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعى السابق والحالى إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.

من ناحية أخرى، وجهت جامعة المنوفية تحت رعاية وإشراف الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة قاقلة طبية متكاملة لقطاع الأمن المركزى بقويسنا إنطلاقا من دور الجامعة المجتمعى وخطة الجامعة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تكفل حماية أبناء محافظة المنوفية من خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم خلال القافلة إلقاء محاضرة توعوية عن الفيروس وطرق انتقال العدوى وأعراض الإصابة به، وشرحا تفصيليا لكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى، والفرق بين فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا، وخطة المستشفيات الجامعية لمواجهة الأزمة والإستعداد لها والتجهيزات التى تمت بها فى حالة استقبال أى حالات مصابة، وتم تنظيم المحاضرة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وضوابط السلامة العامة.

 

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قد أعلن، أن الحالات التى تم تشخيصها عبر الموقع الإلكترونى الذى أطلقته مستشفيات جامعة المنوفية http://hi-hea.com/ بلغ 620 حالة فى مختلف التخصصات بالإضافة إلى استفسارات المواطنين حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد

وأوضح مبارك أن الموقع الإلكترونى هو مبادرة من جامعة المنوفية حرصا على سلامة المرضى، ولحل مشكلة الزحام التى تواجه المستشفيات الجامعية فى ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد حيث يتاح للمريض طلب المشورة من العيادة الطبية التخصصية طبقا لحالته الصحية ويقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل معه عبر الإنترنت بالصوت والصورة أو الهاتف العادى أو المحمول، وفى حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفيات الجامعية

وأكد مبارك على ان مستشفيات جامعة المنوفيةتعمل على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة وتستقبل جميع الحالات الطارئة وحالات الأورام مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المترددين على المستشفيات حيث تم عمل جداول منتظمة للأطباء فى تخصصات الصدر والأمراض المتوطنة وفريق مكافحة العدوى لمناظرة الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا ومناظرة المريض بغرفة العزل فى حالة عودة المريض من السفر خلال الأسبوعين الماضيين اومخالطته أحد الحالات الإيجابية يتم تحويل الحالات المشتبه بها مباشرة إلى مستشفى الحميات ومستشفى الصدر بميت خلف

واشار رئيس الجامعة إلى أنه تقرر تخصيص عيادة لفحص العاملين بالمستشفيات الجامعية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وأعضاء جهاز إدارى وعاملين يومياً من الساعة 11 إلى 12 ظهراً بعيادة الصدر بالعيادات الخارجية وخلال فترة النوباتجية والسهر بمقر قسم الصدر حرصا على سلامتهم

هذا وقد قام بتصميم الموقع الإلكترونى بمستشفيات جامعة المنوفية وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعيه برئاسة الدكتور محمد مرزوق مدير الوحدة والدكتور عمرو مسعد صابر نائب مدير الوحدة والاستشارى التقنى للمستشفيات وفريق العمل تحت إشراف الدكتور محمود قوره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية.


اخبار مصريه

اخبار اليوم

اخبار مصر

المنوفيه

محافظه المنوفيه

رئيس جامعة المنوفيه

جامعه المنوفيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة