جامعة المنوفية تعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بالفيديو كونفرانس

المنوفية - محمد فتحى

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا جلسته الثامنة لمجلس الدراسات العليا بمشاركة أعضاء اللجنة ووكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس ومدير عام الدراسات العليا والبحوث ومدير عام العلاقات الثقافية عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية.

بدأ الدكتور أحمد القاصد الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء اللجنة بمناسبة ليلة النصف من شعبانو قرب حلول شهر رمضان المعظم والدعاء لمصر ولدول العالم برفع البلاء والسلامة وزوال الجائحة الحالية، مؤكداً خلال الاجتماع أنه تم رفع جميع المقررات على المنصات الإلكترونية ووجه بضرورة الاستمرار فى التواصل مع الطلاب بالرسائل الاكترونية والسماح بمناقشة الرسائل العلمية وفق ضوابط وضعتها الجامعة وهى إنعقاد مناقشة الرسائل الحاصلة على تشكيل سارى ويقتصر الحضور على الطالب ولجنة الحكم على الرسالة وممثلين عن القسم مع مراعاة أن يكون الحضور من أعضاء القسم فى اقل حدود ممكنة مع النظر فى نقل المناقشة Live على الانترنت إذا لزم الأمر ويمنع نهائياً دخول أقارب الطالب لحضور المناقشة كما يسمح للمناقش الخارجى فى حالة تعذر حضوره باشتراك فى المناقشة الكترونيا عبر تقنية الفديو كونفرانس.

كما اوضح القاصد انه يتم الترتيب لعقد امتحان اللغة إلكترونيا وسيتم اعلان التفاصيل أخر الاسبوع إلى جانب عقد دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس إلكترونيا وفتح الباب للتسجيل الاسبوع القادم، مشيراً إلى استمرار عمل كشف الانتحال العلمى بالمكتبة الرقمية وإرسال التقارير بشكل إلكتروني، وقامت اللجنة بالمصادقة على محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعى السابق والحالى إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.

من ناحية أخرى، وجهت جامعة المنوفية تحت رعاية وإشراف الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة قاقلة طبية متكاملة لقطاع الأمن المركزى بقويسنا إنطلاقا من دور الجامعة المجتمعى وخطة الجامعة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تكفل حماية أبناء محافظة المنوفية من خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم خلال القافلة إلقاء محاضرة توعوية عن الفيروس وطرق انتقال العدوى وأعراض الإصابة به، وشرحا تفصيليا لكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى، والفرق بين فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا، وخطة المستشفيات الجامعية لمواجهة الأزمة والإستعداد لها والتجهيزات التى تمت بها فى حالة استقبال أى حالات مصابة، وتم تنظيم المحاضرة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وضوابط السلامة العامة.

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قد أعلن، أن الحالات التى تم تشخيصها عبر الموقع الإلكترونى الذى أطلقته مستشفيات جامعة المنوفية http://hi-hea.com/ بلغ 620 حالة فى مختلف التخصصات بالإضافة إلى استفسارات المواطنين حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد

وأوضح مبارك أن الموقع الإلكترونى هو مبادرة من جامعة المنوفية حرصا على سلامة المرضى، ولحل مشكلة الزحام التى تواجه المستشفيات الجامعية فى ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد حيث يتاح للمريض طلب المشورة من العيادة الطبية التخصصية طبقا لحالته الصحية ويقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل معه عبر الإنترنت بالصوت والصورة أو الهاتف العادى أو المحمول، وفى حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفيات الجامعية

وأكد مبارك على ان مستشفيات جامعة المنوفيةتعمل على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة وتستقبل جميع الحالات الطارئة وحالات الأورام مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المترددين على المستشفيات حيث تم عمل جداول منتظمة للأطباء فى تخصصات الصدر والأمراض المتوطنة وفريق مكافحة العدوى لمناظرة الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا ومناظرة المريض بغرفة العزل فى حالة عودة المريض من السفر خلال الأسبوعين الماضيين اومخالطته أحد الحالات الإيجابية يتم تحويل الحالات المشتبه بها مباشرة إلى مستشفى الحميات ومستشفى الصدر بميت خلف

واشار رئيس الجامعة إلى أنه تقرر تخصيص عيادة لفحص العاملين بالمستشفيات الجامعية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وأعضاء جهاز إدارى وعاملين يومياً من الساعة 11 إلى 12 ظهراً بعيادة الصدر بالعيادات الخارجية وخلال فترة النوباتجية والسهر بمقر قسم الصدر حرصا على سلامتهم

هذا وقد قام بتصميم الموقع الإلكترونى بمستشفيات جامعة المنوفية وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعيه برئاسة الدكتور محمد مرزوق مدير الوحدة والدكتور عمرو مسعد صابر نائب مدير الوحدة والاستشارى التقنى للمستشفيات وفريق العمل تحت إشراف الدكتور محمود قوره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية.