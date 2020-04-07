اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:57 ص
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جامعة إماراتية تطور جهاز تنفس صناعي لمرضى كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:00 ص
جامعة إماراتية تطور جهاز تنفس صناعي لمرضى كورونا كورونا
كتب كامل كامل

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يطور فريق بحثي بجامعة خليفة الإماراتية، جهاز تنفس صناعي محلي، لمساعدة مصابي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، مشيرة إلى أن فريق بحثي من مركز الابتكار في هندسة الرعاية الصحية بجامعة خليفة، يعد المتطلبات اللازمة لتأسيس وحدة إنتاج، هدفها إنتاج أجهزة تنفس تعمل بتقنية الهواء المضغوط، مشيرة إلى أنه يمثل جزءا من جهود الإمارات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضافت: "سيعمل الفريق البحثي أيضا على تطوير نموذج أولي لجهاز تنفس اصطناعي بهدف التصدي للأوضاع، التي سببها فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، مشيرة إلى قول الدكتور سيزار ستيفانيني، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية ومدير مركز الابتكار في هندسة الرعاية الصحية في جامعة خليفة والمشرف على المشروع: "نظام الرعاية الصحية في العالم يعاني من إمكانية حدوث نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي كواحدة من النتائج المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد".

وتابع: "نسعى لأن يكون مشروعنا قادرا على مكافحة الوباء، وهدفنا هو تطوير النموذج الأولي لجهاز التنفس الاصطناعي في مدة أقل من أسبوعين وتصميم وحدة إنتاج شاملة"، مضيفا: "يحظى فريقنا البحثي القائم على المشروع بالخبرات النظرية والهندسية اللازمة للتصنيع".

وتابع: "إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي بالمعدل المطلوب يمثل تحديا كبيرا، لأن تكلفتها باهظة والطلب عليها كبير في ظل أزمة كورونا.

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الإمارات تجاوز ألفي مصاب، بينما وصل عدد الوفيات إلى 11 حالة وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و288 ألف مصاب، بينهم أكثر من 70 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 272 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر ، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 336 ألف مصاب ونحو 10 آلاف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 135 ألف مصاب وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 128 ألف إصابة، ونحو 16 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 100 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1500 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 92 ألف مصاب، وأكثر من 8 آلاف حالة وفاة.


كورونا

فيروس كورونا

علاج كورونا

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