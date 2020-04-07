تنفيذ إزالات فورية بنطاق مركز المراغة واستهداف 7 حالات فى المهد.. صور

سوهاج - محمود مقبول

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، برئاسة حازم أبوالخير، حملة إزلات موسعة بنطاق المركز بمشاركة قوة مركز شرطة المراغة، ومسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة، ومسئولى الادارة الزراعية بالمراغة، ترافقهم معدات الوحدة.

وقامت الحملة باستهداف أماكن المخالفات بوحدة قروى بناويط، وأسفرت الجهود عن إزالة 7 حالات مخالفة، على مساحة 5 قيراط و18 سهم بناء على أرض زراعية، بقرية الشيخ شبل، وفزارة، وقرية بناويط، والمخالفات عبارة عن مبانى خرسانية ، واحواش ، وحالة ردم قواعد قبل صبة الخرسانة ، وحالة شدة خشبية لسقف منزل .

جاءت الحملة تنفيذاً للقانون وفور ورود بلاغ باستغلال وقت الحظر وقيام المواطنين بمدينة المراغة وتوابعها بالشروع فى البناء والتعدى على الارض الزراعية.

يذكر أن محافظ سوهاج، أعلنت استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تمت أعمال التعقيم والتطهير بنطاق الوحدة المحلية والقرى التابعة، مشيرا إلى أنه تم تطهير" مبنى الوحدة المحلية لقرية البربا، ومجمع مدارس البربا، ومدرسة الشهيد طيار بخارفة، " ومدرسة البربا الجديدة، ومدرسة نجع خليفة، ونقطة شرطة البربا، ومكتب بريد البربا، ومركز شباب البربا، ورش وتطهير الشوارع بالقرية.



































