اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ إزالات فورية بنطاق مركز المراغة واستهداف 7 حالات فى المهد.. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:32 م
تنفيذ إزالات فورية بنطاق مركز المراغة واستهداف 7 حالات فى المهد.. صور إزالة تعديات على الأراضى الزرعية بالمراغة
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، برئاسة حازم أبوالخير، حملة إزلات موسعة بنطاق المركز بمشاركة قوة مركز شرطة المراغة، ومسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة، ومسئولى الادارة الزراعية بالمراغة، ترافقهم معدات الوحدة.

وقامت الحملة باستهداف أماكن المخالفات بوحدة قروى بناويط، وأسفرت الجهود عن إزالة 7 حالات مخالفة، على مساحة 5 قيراط و18 سهم بناء على أرض زراعية، بقرية الشيخ شبل، وفزارة، وقرية بناويط، والمخالفات عبارة عن مبانى خرسانية ، واحواش ، وحالة ردم قواعد قبل صبة الخرسانة ، وحالة شدة خشبية لسقف منزل .

جاءت الحملة تنفيذاً للقانون وفور ورود بلاغ باستغلال وقت الحظر وقيام المواطنين بمدينة المراغة وتوابعها بالشروع فى البناء والتعدى على الارض الزراعية.

يذكر أن محافظ سوهاج، أعلنت استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تمت أعمال التعقيم والتطهير بنطاق الوحدة المحلية والقرى التابعة، مشيرا إلى أنه تم تطهير" مبنى الوحدة المحلية لقرية البربا، ومجمع مدارس البربا، ومدرسة الشهيد طيار بخارفة، " ومدرسة البربا الجديدة، ومدرسة نجع خليفة، ونقطة شرطة البربا، ومكتب بريد البربا، ومركز شباب البربا، ورش وتطهير الشوارع بالقرية.

إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (3)

 

 

إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (4)
 

 

إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (5)
 

 

إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (6)
 
 
 
إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (8)
 

 

إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (9)
 

 

إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (11)
 

 

إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (12)
 

 

إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (13)
 

 

إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بسوهاج (15)
 

سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

المراغة

تعديات

ازالات التعديت على الاراضى الزراعية

اخبار عاجلة

قوة شرطة مركز المراغة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية ورفع 150 ألف طن قمامة (صور)

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:23 م

محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:18 م

رئاسة مركز الخارجة تزيل تعديات على أملاك دولة وتخلى وحدات أولى بالرعاية مخالفة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:43 م

صور.. إزالة تعديات على أراض زراعية ومصادر 5 أطنان أسمنت وخلاطتين بكفر الشيخ

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:26 م

إزالة تعديات على مساحة 5161 متر من أملاك الدولة والأراضى الزراعية بسوهاج

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة