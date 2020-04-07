"تموين الوادى الجديد": تخصيص 7 مواقع لاستلام وتخزين القمح من المزارعين

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

خصصت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، 7 مواقع لاستلام وتخزي محصول القمح بـ3 مراكز إدارية في المحافظة هي الخارجة والداخلة والفرافرة اعتبارا من 15 ابريل الجارى.

وأكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، معاذ عبد الرحيم، أنه جرى تخصيص 7 مواقع لاستلام وتخزين المحصول هذا الموسم، علي مستوى 3 مراكز إدارية، بواقع 3 مواقع في الخارجة هي صومعة الخارجة، وهنجر الخارجة بجوار مصنع الصلصة، وشونة شركة مصر الوسطى بمنطقة البساتين بجوار منطقة المطحن، و3 مواقع في مركز الداخلة وهي صومعة شرق العوينات، و شونة الداخلة بمدينة موط، و شونة قرية غرب الموهوب، وموقع واحد في الفرافرة وهو شونة المدينة.

أضاف معاذ، توفير آلاف الأجولة الفارغة التي جرى تبخيرها لضمان عدم ظهور حشرات أو إصابات في القمح، بجانب صيانة وتجهيز الموازين لبدء العمل دون توقف لضمان سهولة وتيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين.

من جانبه أكد سعيد هريدي مدير عام البنك الزراعي المصري بالوادي الجديد، توفير أكثر من 120 ألف جوال فارغ، وجرى تبخيرها لضمان عدم ظهور حشرات أو إصابات في القمح المستلم من المزارعين، بجانب صيانة وتجهيز الموازين لبدء العمل دون توقف وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين.

وأضاف سعيد، توفير مبالغ مالية كافية لسرعة تسليم مقابل القمح إلى الموردين والمزارعين خلال 24 ساعة من عملية التوريد، وسعر الأردب المعتمد هذا الموسم 670، 685، 700 جنيه، حسب درجة نقاوة القمح المستلم من المزارعين.